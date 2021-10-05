Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 октября 2021 года: более 28 тысяч студентов кубанских вузов привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
На Кубани не прекращается массовая вакцинация населения. Она началась еще в конце прошлого года. За десять месяцев прививку от инфекции поставили свыше двух миллионов местных жителей.
Сейчас в Краснодарском крае развернуто свыше 300 пунктов вакцинации. Сразу несколько прививочных кабинетов работают круглосуточно.
Недавно пункты вакцинации заработали сразу в пяти кубанских вузах. Уже сейчас прививку от инфекции поставили 28 189 студентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.
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