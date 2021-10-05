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Здоровье5 октября 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 октября 2021 года: более 28 тысяч студентов кубанских вузов привились от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 5 октября 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани не прекращается массовая вакцинация населения. Она началась еще в конце прошлого года. За десять месяцев прививку от инфекции поставили свыше двух миллионов местных жителей.

Сейчас в Краснодарском крае развернуто свыше 300 пунктов вакцинации. Сразу несколько прививочных кабинетов работают круглосуточно.

Недавно пункты вакцинации заработали сразу в пяти кубанских вузах. Уже сейчас прививку от инфекции поставили 28 189 студентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 5 октября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 56 заболевших.

Коронавирус в Анапе 5 октября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус не получил ни один человек.

Коронавирус в Сочи 5 октября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 36 жителей.

Коронавирус в Геленджике 5 октября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 4 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 5 октября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 7 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 5 октября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.

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