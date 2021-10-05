Жилые дома вырвало, дорога в огромных трещинах: в Сочи устраняют последствия схода оползня

Фото: t.me/kondratyevvi

Непогода разгулялась на Кубани. Залповые ливни зарядили сразу в нескольких районах края. Основной удар принял на себя Сочи.

За двое суток здесь выпала практически месячная норма осадков. В селе Сергей-Поле даже сошел сель. Сдвиг грунта случился ранним утром во вторник, 5 октября.

Фото: t.me/kondratyevvi

- В зоне оползня 8 частных домовладений и дорога в село Варваровка, проезда по ней нет, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии.

Сейчас на месте работают оперативные службы, ведется эвакуация местных жителей. Рядом развернуты пункты временного размещения.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На месте уже работает оперативный штаб. Его координирует мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Лично контролирую работу городского оперативного штаба. Всем семьям пострадавшим от непогоды окажем помощь, никто не останется один на один со своей бедой, - написал в телеграме главы курорта.

В социальных сетях уже появились кадры с места ЧП. На снимках видно, как накренились дома. Их словно вырвало с корнем.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Огромные трещины образовались на дороге. Проехать по ней невозможно даже на внедорожнике. Она буквально раскололась на несколько кусков.

- Всего пострадали 20 домов. 12 из них не были заселены, – добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: t.me/kondratyevvi

Вместе с домами накренились опоры газовых труб и линии электропередачи. В результате ЧП никто не пострадал. Ликвидацией последствий схода селя занимаются 26 человек и 12 единиц техники.

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