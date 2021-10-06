Словно из своего кармана: почему Фонд соцстраха не выплачивает инвалидам компенсации в полном объеме

Современные протезы помогают Ренату Тимралиеву жить полной жизнью

Семену 10 лет. У него детский церебральный паралич тяжелой степени. С самого рождения мальчика его мама делает все, для того, чтобы Сема не останавливался в развитии. Но бороться женщине приходиться не только за здоровье сына, но и с бюрократической машиной. Дело в том, что в начале года мальчику понадобился специальный аппарат для укрепления тела. Без него немыслима ни одна реабилитация пациентов с ДЦП. По сути, это что-то вроде экзоскелета.

- Это помогает Семе разгрузить суставы, фиксирует его спину, мышцы вытягиваются. Сема в этом ортезе учится правильно стоять или сидеть, - рассказывает мама мальчика Любовь Великанова.

Аппарат изготовлен по индивидуальным меркам Семы, и он обошелся в 135 тысяч рублей.

Все технические средства реабилитации инвалиды и их семьи приобретают сами. После пакет документов с чеками и назначениями врачей нужно сдать в Фонд социального страхования, который возмещает расходы. Однако, Любовь Великанова столкнулась с неприятной ситуацией. Вместо 135 тысяч рублей женщина получила вдвое меньше, всего 60 тысяч 511 рублей и 76 копеек.

Оказалось, что в такую же ситуацию попали и остальные кубанские инвалиды. Виктору Павловичу Шеремету из 252 714 рублей, затраченных на протез для ампутированной ноги, вернули всего 152 тысячи 600 рублей 29 копеек.

- Они мне вернули столько денег, словно я не современный удобный протез купил, а на деревяшке, как пират прыгаю, - рассказал 72-летний пенсионер, лишившийся ноги после осложнений диабета.

В Фонде социального страхования разводят руками. Регламент возвращения денег, затраченных инвалидами на средства реабилитации, прописан законодательно. При возврате средств учитывают контракты, по которым сам Фонд приобретает инвалидные коляски, протезы, трости или какие-либо другие предметы. Например, кто-то купил протез сам за одну сумму, а Фонд выиграл тендер на приобретение протезов на другую, вдвое меньше. Вот при расчете компенсаций и учитывают те цифры, которые прописаны в контрактах госструктуры.

- Инвалид идет что-либо покупает за свои деньги, он не хочет ждать нашего контракта или есть какие-то свои предпочтения. Человек идет и покупает за свои средства, потом в будущем к нам обращается с заявление и подает чеки и документы на компенсацию. Мы это все принимаем, но есть одно «но», когда мы компенсируем инвалиду затраты, то возвращаем не всею сумму, которую он истратил, мы по закону не имеем право на это, - говорит начальник отдела по связям с общественностью Фонда социального страхования Краснодарского края Тамаз Магамадов. - По закону мы ему компенсируем цену, которая у нас была к последнему контракту. У нас нет задачи возвращать меньше денег, у нас задача и правило только одно: вот какая была цена в последнем контракте заключена, вот столько денег мы и вернем.

Но все же не все инвалиды согласны заключать контракты с Фондом. К тому же, протезы – очень сложная и индивидуальная вещь. Для многих протезы разрабатываются индивидуально, с учётом всех особенностей. И все это ведет к удорожанию протезов.

- Если же заказывать через Фонд, то конечный продукт может не подойти или быть неудобным, - говорит председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Опора» Алексей Егоров. - В рамках одного контракта Фонд приобретает несколько изделий одного вида и наименования по разной цене, но при подсчетах компенсаций сотрудники не учитывают персональные характеристики протезов и назначают выплаты по минимальной стоимости. Такое правоприменение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, как я считаю, ставит инвалидов в неравные условия, существенно нарушает их права.

Например, бионический протез обошёлся Ренату Тимралиеву в 4 миллиона рублей. С его помощью парень двигается так, что особо и не заметно, что он идет не нас своих двоих.

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- В Фонд соцстрахования я передал документы еще год назад, однако именно за этот протез, не получил ни копейки компенсации, - рассказывает парень. - Проблема такая впервые. До этого мне возвращали деньги в полном объеме, в течении полутора-двух месяцев. А сейчас ничего не говорят и не обещают в ФСС. Хотя работники смотрели его, проверяли три раза. Прямо домой ко мне приезжали, все номера сверяли. Потом уехали и все, тишина.

Ренат Тимралиев протез покупал в долг и до сих пор этот долг не погасил

Чтобы купить протезы, инвалиды вынуждены брать кредиты, которые не могут вовремя погасить из-за проблем с возвратом компенсаций.

Мама 10-летнего Семы потратила много времени и сил, чтобы доказать, что ортез, изготовленный для ее сына, не может стоить 40 или 60 тысяч. И она пошла в прокуратуру.

- В итоге контракт, по которому оценивали расходы женщины на покупку средства реабилитации для ребенка, признали недействительным, - пояснили в краевой прокуратуре. - Недавно женщине вернули весь остаток.

Но пока она единственная, кто смог добиться полного погашения долга.