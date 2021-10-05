Главу района на Кубани подозревают в махинациях с питанием в школах и детсадах

Адам Джарим

Главу Северского района Краснодарского края Адама Джарима подозревают в махинациях с питанием в школах и детсадах. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, Адам Джарим давал указания начальнику управления образования района Любови Мазько обязать директоров школ и заведующих детскими садами заключать договоры поставки продукции с конкретным поставщиком, лишив их права выбора.

- Если они отказывались это делать, то глава района обещал инициировать проверки и привлечению лиц, не исполнивших указание, к ответственности. Так с июля по сентябрь этого года они заключили более 50 договоров на поставку продукции на сумму порядка 6 миллионов рублей, предложения других поставщиков не рассматривались, что привело к незаконному устранению конкуренции, - сообщила "КП" - Кубань" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

При этом питание в школы и детские сады района поставлялось некачественное.

Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления по краю. Сейчас в учреждениях изъята вся необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

КСТАТИ

Адам Джарим был избран на пост главы района в 2016 году. Этой осенью у него заканчивается срок полномочий.

- По закону, если до начала избирательной кампании с кандидата не сняты подозрения в уголовном преступлении, подавать документы он не имеет права. Перспективы уголовного дела неясны, а значит, фигурант не имеет права баллотироваться на общественно значимый пост, - пояснил "КП" - Кубань" адвокат Алексей Валерьев.