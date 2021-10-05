Любимую газету можно выписать на любой период – от месяца до полугода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомолку» читают все и везде. Свежие новости, полезная информация, аналитика и увлекательные истории - то, за что любят газету. Все те, кто привык следить за жизнью в стране и в регионе, могут «КП» получать прямо на дом. Тем более что началась декада льготной подписки на газету «Комсомольская правда» - Кубань».

Любимую газету можно выписать на любой период – от месяца до полугода. Но самое главное - жители Краснодарского края и Адыгеи смогут не только оформить подписку, но еще и сэкономить. А все потому, что сейчас можно сделать заказ по специальной сниженной цене.

Оставайтесь с «Комсомолкой», ведь это уникальное издание, чья история неразрывно связана с историей Отечества. Газета взрослела вместе со страной, разделяла все ее заботы и радости - каждый год, каждый день. Поэтому газета и спустя десятилетия остается самой популярной в стране!

Акция продлится 10 дней.

БУДЬ В КУРСЕ!

Успей подписаться на нашу газету во всех отделениях Почты России Кубани и Адыгеи. Кстати, подписку оформить можно дистанционно на сайте. Льготная цена будет действовать еще десять дней — до 14 октября 2021 года!

ВАЖНО!

Справочную информацию можно получить по телефону: 8 (861) 992-7-992 добавочный 111.