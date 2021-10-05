Работа для стойких

Фото: пресс-службы филиала «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение»

Почему люди выбирают профессию бурильщика? С чем им приходится сталкиваться в своей работе? На эти и многие другие вопросы ответил начальник производственного отдела филиала «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение» Аркадий Аракелян.

- Когда люди слышат слово «бурильщик», то обычно слабо представляют, что это за человек и что именно он делает. В чем особенность этой профессии, что входит в обязанности таких специалистов?

- На самом деле, бурильщик - это руководитель вахты. Да, это рабочая должность, однако фактически именно он является главным на буровой площадке. Он как пилот самолета или космического корабля - управляет всей установкой. А она, кстати, по размеру не уступает самым большим воздушным судам. Работа трудная и ответственная - ведь приходится следить буквально за всем. Все-таки площадка является опасным производственным объектом.

- Какими качествами для этого нужно обладать?

- Многими. Это и хорошая физическая подготовка, и психоэмоциональная устойчивость, способность направлять все свое внимание на решение конкретной задачи. И, конечно, нужно обладать необходимой долей упорства для достижения целей. Как говорится, никто за тебя твою работу не сделает.

Часть большой команды

- Но буровик ведь не один на площадке. Приходится подолгу жить и работать с другими людьми. Как строятся отношения в команде?

- Да, на производстве обычно работает коллектив из 40-50 человек или больше. Буровая бригада - это что-то вроде большой и дружной «семьи», работая вместе много лет, хорошо знают друг друга. При этом коллектив регулярно пополняется новыми специалистами - для молодежи всегда есть место. На площадке работают люди самых различных профессий: бурильщики, слесари, машинисты, электрики т.д. Трудно сказать, какая из этих профессий важнее - совокупный труд этих людей в итоге и позволяет добиться нужной цели.

- Бывают ли у бурильщика свободные часы? Что он делает в свободное время?

- Бурение скважины - это непрерывный процесс, так что, приезжая на вахту, специалисты работают без выходных. А рабочая смена прерывается только на обед и 12-часовой отдых. В это время люди занимаются различными бытовыми вопросами - стирают одежду, подшивают вещи, готовят провизию для ночной смены. Хотя есть у нас и творческие личности, которые в свободное время сочиняют стихи, пишут песни и так далее.

Но не стоит думать, что если раз работник приехал в какой-нибудь удаленный уголок страны, то он лишен благ цивилизации. Да, работать нередко приходится в трудных погодных условиях. Но живут буровики в комфортных домах, питаются качественной пищей. Есть минимальный набор спортивного инвентаря, телевизор и интернет. Так что человеку есть где отдохнуть и восстановить силы. Другой вопрос, что все это не отменяет тоски по дому. Но обычно на это просто нет времени.

- А бывало такое, что вы долго работали, а газа или нефти в скважине в итоге просто не оказалось? Если да, то что тогда делают?

- Начнем с того, что скважины делятся на разные категории по степени изученности месторождения. Бывают поисковые, есть оценочные, разведочные, эксплуатационные и нагнетательные. И в первых трех типах с разной долей вероятности «продукта» действительно может не оказаться. Но сейчас недра уже изучены достаточно хорошо, а технологии позволяют давать хороший прогноз, так что подобные случаи, скорее, редкость. Если же скважина себя не оправдывает, то ее просто ликвидируют.

- Это мужская профессия? Можно ли увидеть на площадке женщин?

- Буровик - да, мужская. Так сложилось исторически. Однако женщины тоже работают, просто на других должностях. Повара, лаборанты, инженеры по приготовлению и обработке бурового раствора, иногда инженеры-геофизики. И это тоже очень важные направления, от которых многое зависит.

Начальник производственного отдела филиала «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение» Аркадий Аракелян.

«Скучно не будет»

- А за что вы любите свою работу? Почему выбрали именно эту профессию?

- Назову несколько причин. Во-первых, каждый новый день не похож на предыдущий - рутинной или скучной эту работу точно назвать нельзя. Постоянно появляются какие-то новые задачи, что-то, с чем ты до этого не сталкивался. Поэтому ты все время развиваешься как специалист, учишься новому. А во-вторых, благодарю Бога за то, что я стал частью этого коллектива профессионалов, который давно является для меня второй семьей. Сейчас говорю и про коллег, с которыми работаю постоянно, и про всю компанию. Ты всегда чувствуешь, что есть кому тебя поддержать, что тебе по плечу все что угодно.

- Что бы посоветовали людям, которые хотят стать буровиками?

- В первую очередь - хорошо подумать. Повторюсь, работа не из легких. Но, если уверены, то идите к своей цели. В нашей компании есть все возможности для карьерного роста. Если хочешь стать лучшим из лучших - это заметят и оценят. Будьте готовы к тяжелым климатическим условиям, физическим и психологическим нагрузкам. Буровики отличаются твердым характером, ведь им пришлось выдержать немало испытаний, научиться дисциплине - без этого просто невозможно делать эту работу. Делиться опытом и учить молодежь - это часть философии нашей компании. Общаться с такими людьми - одно удовольствие. Вы и заметить не успеете, как станете частью этой сплоченной команды. И поймете, что такое настоящая дружба.

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В разрезе отрасли

Краснодарский край не случайно стал одним из центров компетенций для нефтегазовой отрасли страны. Филиал «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение» - это старейшее буровое предприятие России. Создано оно было еще 1944 году, чтобы вести геологоразведку и бурение на территории региона. С того момента и по сегодняшний день его работники пробурили больше 6,7 миллиона метров горных пород.

Сейчас «Краснодар бурение» является структурной единицей ООО «Газпром бурение» - важнейшего бурового предприятия по строительству всех видов нефтяных и газовых скважин. География его деятельности обширна: Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ, Оренбургская и Астраханская области, Республика Коми и полуостров Ямал.

За деятельностью, вакансиями и специалистами бурового предприятия можно следить в официальном аккаунте в Инстаграм.