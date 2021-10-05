Грунт еще подвижен: в Сочи выясняют, когда можно начать ремонтировать полуразрушенную трассу

Оползень разрушил коттеджный поселок. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр Сочи провел заседание оперативного штаба, на котором обсудили ход ликвидации последствий ЧС.

Итак, по последним сведениям, в городе в результате подвижек грунта оказались повреждены 22 дома в поселке Сергей-Поле. Пострадал целый коттеджный поселок, только недавно возведенный на горной поляне в этой части курорта. Большая часть домов даже еще не была заселена.

С Сергей-поля пришлось эвакуировать 70 человек, почти все временно переехали к родственникам, в пунктах размещения сейчас всего три человека.

Сохраняется тяжелая ситуация на трассе «Джубга-Сочи», которую буквально разорвало оползнем. Как рассказал и.о. начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков, протяженность аварийного участка составляет 33 километра.

- Значительно осложнилась ситуация на федеральной автомобильной дороге А-147 Джубга - Сочи. Помимо оползневого участка на 168 километре А-147 дополнительно в трех местах произошло обрушение дорожного полотна, - добавил Жуков во время выступления на заседании оперштаба.

Трещины достаточно глубокие и грунт до сих пор подвижен. Фото: УПРДОР "Черноморье"

Уже сутки на поврежденных участках трассы движение осуществляется в реверсивном порядке. Это сделано, чтобы снизить нагрузку с грунта, который продолжает двигаться. Нестабильность почвы до сих пор мешает экспертам оценить степень ущерба и не позволяет начать восстановительные работы.

Трасс "Джубга-Сочи" - единственный въезд в город и сейчас эти ворота на курорт едва открыты. Сохраняется ограничение на передвижение большегрузов массой более 12 тонн и негабаритного транспорта.

- Исключение будет сделано только организациям, занимающихся жизнеобеспечением города. Остальным будет предложена временная перегрузка и доставка товаров в город малотоннажными грузовыми автомобилями. Совместно с муниципальными службами и ГИБДД федеральные дорожники прорабатывают схему переключения движения по альтернативным дорогам в случае необходимости, - рассказали на оперштабе.

Трасса "Дружба-Сочи" оказалась повреждена в нескольких местах. Фото: УПРДОР "Черноморье"

Склоны, прилегающих к аварийным участкам, будут дополнительно защищены. Как и каким образом это будет сделано- сейчас разрабатывают эксперты.

– В зоне активного оползня работают специалисты департамента строительства и геологи. Необходимо обследовать полностью весь склон, на котором происходят оползневые процессы. Это позволит определить комплекс мероприятий, которые необходимо провести, – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Уже 6 октября в поселке Сергей-поле начнут аккуратно разбирать и вывозить разломы дорожного покрытия. Чтобы не допустить мародерства, у полуразрушенных домов дежурят патрули полицейских.

– С утра выставлены два патруля в зоне ЧС, которые контролируют передвижение в зоне оползня в Сергей-Поле. Со вчерашнего вечера также были выставлены дополнительные патрули ДПС, которые обеспечивают регулировку дорожного движения и бесперебойное движение по федеральной трассе, – доложил заместитель начальника УВД Сочи Александр Папанов.

Комиссии уже приступили к оценке ущерба, который понесли жители поселка Сергей-поле. Также сейчас выясняют насколько законно здесь появился этот коттеджный поселок и были ли в должной мере проведены все геологические экспертизы.