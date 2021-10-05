Только 20% домов готовы к отопительному сезону в Краснодаре

В Краснодаре 80% домов не готовы к началу отопительного сезона. Фото: АТЭК

АТЭК опубликовала список домов, жильцы которых рискуют не дождаться тепла в квартирах. Согласно сведениям автономной энергетической компании, всего 20% краснодарских многоэтажек не имеют задолженностей перед поставщиком тепла и горячей воды и готовы к началу отопительного сезона.

-Оплата, учет и техническая готовность - вот три основных критерия, по которым оценивается готовность абонента к зиме. Таким образом, если эти мероприятия не проведены и абонент имеет долги, то тепло ему подано не будет, - рассказал директор по сбыту Автономной теплоэнергетической компании Дмитрий Середенко.

На сайте компании опубликован список домок, чьи управляющие компании до сих пор не предоставили тепловикам информацию по оплате за услуги, оказанные еще в прошлом отопительном сезоне. В АТЭК резюмировали, что таким потребителям тепло подано не будет до полного выполнения требований законодательства.

Большая часть домов-должников из опубликованного списка находится пол управлением ГУК «Краснодар». Однако, в управляющей компании заявили, что их дома к зиме готовы.

- Первым делом провели анализ звонков, поступивших в диспетчерскую службу за последний отопительный период, чтобы определить самые проблемные дома и найти пути решения проблем. В ходе весеннего осмотра домов все выявленные недостатки учли при составлении плана работ, - рассказали в ГУК «Краснодар».

Найти свой дом и узнать, есть ли задолженность перед энергетической компанией, можно здесь.