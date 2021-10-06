Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 октября 2021 года: названы самые зараженные COVID-19 районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стали известны самые зараженные коронавирусом районы Кубани. За последние сутки в Краснодарском крае было сдано 217 положительных тестов на COVID-19. Этот показатель стал одним из самых низких для региона за несколько месяцев.

Больше всего заболевших было выявлено в Краснодаре. Здесь диагноз коронавирус подтвердился у 45 человек. Еще 24 пациента с инфекцией выявили в Армавире. Замкнул тройку антирейтинга по количеству заболевших Сочи. На курорте положительный тест пришел 19 местным жителям.

Отметим, что лучший способ борьбы с инфекцией – вакцинация. Она продолжается на Кубани с конца 2020 года.

За десять месяцев прививку от коронавируса поставили более двух миллионов человек. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

Напомним, что на Кубани работают свыше 300 пунктов вакцинации. Сразу 60 прививочных кабинетов развернуты в Краснодаре. В том числе три пункта работают круглосуточно. Они находятся в городских поликлиниках.

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