Американский самолет-разведчик изменил маршруты четырех рейсов над Черным морем

Американский лайнер оказался на опасной высоте, из-за чего другим самолетам пришлось уходить с привычной траектории. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот авиаинцидент случился еще утром 5 октября, но известно о нем стало только сейчас. Над акваторией Черного моря по графику должны были пролетать два самолета из Краснодара, которые летели в Анталью. Но их траектории, а также маршрут еще двух лайнеров, пришлось изменить из-за незваного «гостя».

- В 10:55 сотрудники организации воздушного движения в воздушном пространстве заметили неопознанную цель, - сообщает «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах. - Как выяснилось, это был американский стратегический разведывательный самолет RC-135. Его задачами является радиоразведка и сбор данных о работе радиоэлектронных средств.

В какой-то момент американский лайнер оказался на опасной высоте. Он стал приближаться к траектории маршрута других самолетов.

Иностранный гость "блуждал" над акваторией Черного моря.

- При этом заранее оповещения со стороны командира не было — самолет вошел в зону без связи с управлением воздушным движением, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах. - На неоднократные вызовы воздушное судно не отвечало.

В итоге для предотвращения нарушения интервалов между самолетами были изменены маршруты сразу четырех рейсов. Речь идет о двух бортах, которые следовали в Анталью из Краснодара и Белгорода, а также о двух лайнерах, которые направлялись в Казань и Минск из Турции.

Самолеты слегка отклонились, но позже вернулись на свой маршрут.

Все они по маршруту пролетают над акваторией Черного моря. Согласно карте полетов, лайнеры ушли немного в бок и таким образом избежали возможного столкновения, а затем вернулись на прежний маршрут.

В аэропорт назначения воздушные суда прибыли вовремя, после чего продолжили совершать рейсы по своему графику. А с иностранным гостем разбирались уже силовые структуры.

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Но через несколько минут борт вернулся в правильную зону и продолжил полет (читайте далее)