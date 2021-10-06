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6 октября 2021 13:48

Американский самолет-разведчик изменил маршруты четырех рейсов над Черным морем

Иностранный лайнер вошел в зону полетов без предупреждения, в это время летели лайнеры из Краснодара и других городов
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Американский лайнер оказался на опасной высоте, из-за чего другим самолетам пришлось уходить с привычной траектории.

Американский лайнер оказался на опасной высоте, из-за чего другим самолетам пришлось уходить с привычной траектории.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот авиаинцидент случился еще утром 5 октября, но известно о нем стало только сейчас. Над акваторией Черного моря по графику должны были пролетать два самолета из Краснодара, которые летели в Анталью. Но их траектории, а также маршрут еще двух лайнеров, пришлось изменить из-за незваного «гостя».

- В 10:55 сотрудники организации воздушного движения в воздушном пространстве заметили неопознанную цель, - сообщает «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах. - Как выяснилось, это был американский стратегический разведывательный самолет RC-135. Его задачами является радиоразведка и сбор данных о работе радиоэлектронных средств.

В какой-то момент американский лайнер оказался на опасной высоте. Он стал приближаться к траектории маршрута других самолетов.

Иностранный гость "блуждал" над акваторией Черного моря.

Иностранный гость "блуждал" над акваторией Черного моря.

- При этом заранее оповещения со стороны командира не было — самолет вошел в зону без связи с управлением воздушным движением, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах. - На неоднократные вызовы воздушное судно не отвечало.

В итоге для предотвращения нарушения интервалов между самолетами были изменены маршруты сразу четырех рейсов. Речь идет о двух бортах, которые следовали в Анталью из Краснодара и Белгорода, а также о двух лайнерах, которые направлялись в Казань и Минск из Турции.

Самолеты слегка отклонились, но позже вернулись на свой маршрут.

Самолеты слегка отклонились, но позже вернулись на свой маршрут.

Все они по маршруту пролетают над акваторией Черного моря. Согласно карте полетов, лайнеры ушли немного в бок и таким образом избежали возможного столкновения, а затем вернулись на прежний маршрут.

В аэропорт назначения воздушные суда прибыли вовремя, после чего продолжили совершать рейсы по своему графику. А с иностранным гостем разбирались уже силовые структуры.

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