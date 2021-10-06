Боинг, летевший над Краснодарским краем, резко потерял высоту из-за выключившегося автопилота

На пассажирах инцидент не отразился. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 5 октября пассажирский Boeing вылетел из аэропорта Антальи. Самолет с людьми следовал в Казань. Когда лайнер пролетал в небе над поселком Агой Туапсинского района Краснодарского края, то резко изменил высоту. Это заметили наземные службы, которые и зафиксировали инцидент.

- В 20:54 по докладу экипажа произошло несанкционированное изменение высоты полета. Причиной тому стал временный отказ автопилота, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

Возможно, причиной отключения стало то, что судно попало в так называемые «атмосферные ножницы». 5 октября на Кубани была непогода. В регионе был сильный ветер и ливни, особенно неспокойно было в районе Сочи и Туапсе. Так что лайнер могло тряхнуть, из-за чего и выключился автопилот. Но командир быстро это заметил.

- Уже через 4 минуты штатная работа автопилота возобновилась, - добавляет «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах.

Далее самолет следовал до аэродрома назначения «Казань». Там воздушное судно приземлилось в 23:00.

Напомним, ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик изменил маршруты четырех рейсов над Черным морем. Иностранный лайнер вошел в зону полетов без предупреждения, в это время летели лайнеры из Краснодара и других городов.

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