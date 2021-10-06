Детям-сиротам на Кубани собирались выдать квартиры, в которых невозможно жить

Фото: Сергей КАПИЦА

В этом году администрация Брюховецкого района заключила контракт на строительство новых квартир для детей-сирот. Подрядчиком был выбран индивидуальный предприниматель Сергей Капица. По проекту, он должен был возвести коттедж на четыре семьи в станице Брюховецкой. Документы были в порядке, поэтому контракт был подписан без лишних вопросов. Но уже через неделю местные чиновники расторгают договор с Капицей и пытаются внести его в список недобросовестных поставщиков.

- Глава сказал, что у него есть другие люди, которые обеспечат сирот квартирами. При этом я остался в убытке – для строительства дома я взял кредит и уже закупил материалы. Теперь плачу проценты в банк, а часть стройматериалов пропала, - рассказал «КП»-Кубань Сергей Капица.

Вот так выглядел проект, от которого отказалась администрация Брюховецкого района. Фото: Сергей КАПИЦА

По закону так можно – власти заключают договор с бизнесменами, которые строят дома, школы или детские сады сначала за свой счет, а потом чиновники у них выкупают объекты. Но обычно у тех, кто возводит, есть гарантии - все документы, на основании которых и строится либо социальное жилье, либо объекты. Почему на этапе строительства администрация Брюховецкого района расторгла договор с Сергеем Капицей, мужчина так и не знает. Он обратился в антимонопольную службу. В ФАС провели проверку по этому случаю. Антимонопольная служба не нашла нарушений со стороны подрядчика, и сроки, прописанные в контракте, не были сорваны. Но это решение не повлияло на ситуацию – бизнесмен остался не у дел, а чиновники нашли другие варианты.

Только устроят ли они новоселов? В сентябре администрация Брюховецкого района заключила контракт на покупку нескольких квартир, стоимость которых колеблется от 1,5 до 1,6 млн рублей. Жилье находится в старом фонде.

В закупленных квартирах для детей-сирот - голые стены без отделки.

В закупленных квартирах не было косметического ремонта. Фото: Сергей КАПИЦА

Местами пошли трещины, в туалете отсутствует дверь.

В туалете отсутствует дверь. Фото: Сергей КАПИЦА

В это обшарпанное жилье, больше похожее на аварийное, чиновники планировали заселить льготников.

Ванная требует основательного ремонта. Фото: Сергей КАПИЦА

- Квартиры закупили на хуторах, вдали от цивилизации, где они стоят по 400-500 тысяч рублей. Состояние жилья оставляет желать лучшего. Вместо новых квартир 2021 года, дети получат жилье 1970-х и 1980-х годов. Как они там будут жить? – возмущается Сергей Капица.

Стены квартиры покрыты трещинами. Фото: Сергей КАПИЦА

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Такое положение дел не устроило надзорные органы. Прокуратура Брюховецкого района провела проверку и возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

- Установлено, что в поселке Раздольном Брюховецкого района местной администрацией для детей-сирот приобретено два жилых помещения в старом фонде, 1987 года постройки. Сами жилые помещения не отвечают требованиям безопасности, качества и санитарных норм. При этом по контрактам суммы на покупку квартир старого жилого фонда практически в 2 раза превышали рыночную стоимость.

Сейчас сотрудники прокуратуры устанавливают круг лиц, в том числе должностных. Которые были причастны к махинациям при покупке квартир детям-сиротам.

В администрации Брюховецкого района прокомментировать ситуацию не смогли.