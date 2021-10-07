Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 октября 2021 года: QR-коды для посещения кафе, спортзалов, театров и кино появятся на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса на Кубани не отступает. Уже два месяца в регионе ежедневно фиксируется более 200 новых случаев заражения инфекцией. В Краснодаре даже развернули новый ковидный госпиталь. Он рассчитан на 500 человек.

Новым шагом борьбы с пандемией в регионе будет введение QR-кодов для посещения кафе, спортзалов, театров и кино. Это означает, что посетить заведения без сертификата вакцинации будет невозможно.

Как стало известно «КП» – Кубань», новые ограничительные меры появятся в Краснодарском крае в ближайшие дни. Чтобы посетить развлекательные, спортивные и культурные учреждение посетители будут обязаны предоставить сертификат о прохождении вакцинации или справку о перенесенном коронавирусом за последние полгода.

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