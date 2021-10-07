Американский беспилотник помешал в небе спецборту, вылетевшему из Анапы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все случилось вечером 6 октября. Из аэропорта Анапы взлетел административный самолет. Лайнер, предположительно, с высокопоставленным чиновником на борту, направлялся в Москву. Воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту Внуково. Однако после того, как самолет взмыл в воздух, возник небольшой инцидент. Наземные службы заметили в небе неопознанную цель.

- Это был американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Подобная техника применяется для патрулирования. Также беспилотник выполняет разведывательные задачи, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

В какой-то момент специалисты заметили, что иностранный летательный аппарат снизил высоту. Он оказался на уровне 8500 метров над землей, чем мог помешать в небе летевшему спецборту. При этом в опасной зоне он оказался без предупреждения организации воздушного движения.

На фото слева отклонившийся от маршрута самолет, справа - традиционная траектория полетов.

- Оценив обстановку, было принято решение изменить маршрут полета спецборта, - добавил «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах. - Самолет изменил траекторию, сделав более «крутую» дугу.

Как правило, от Анапы до Москвы пассажирские лайнеры добираются за 1 час 50 минут, но в этот раз спецборту потребовалось больше времени. Во Внуково он приземлился на полчаса позже.

На полет у самолета ушло на полчаса больше.

Напомним, ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик изменил маршруты четырех рейсов над Черным морем. Иностранный лайнер вошел в зону полетов без предупреждения, в это время летели лайнеры из Краснодара и других городов.

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