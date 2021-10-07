В Новороссийске подняли со дна моря затонувшую яхту

Яхта затонула у берегов Новороссийска. Фото: yarbuntar

Белоснежная яхта Caroline прибыла из Греции в Новороссийск только в августе, а через два месяца затонула у берегов города-героя. Судно удалось поднять на сушу, но встать на парус оно сможет, по всей видимости, еще нескоро.

В тот день Новороссийск терзал норд-ост. 3 октября сильный ветер поднял шторм на море, и капитан, дождавшись «окна», вышел на яхте, чтобы забрать застрявший якорь у мыса Дооб. Командир и его команда возвращались на место стоянки в темноте под парусом и с включенным мотором, как вдруг у причала двигатель заглох. Завести его так и не смогли. Яхту смогли вывести на пристань и зафиксировать швартовым, но вскоре он порвался. Лодку понесло в сторону мемориала «Малая земля».

Причиной кораблекрушения могли стать проблемы с двигателем и шторм. Фото: yarbuntar

- Яхта села кормой на огромный бетонный куб. От удара разлетелось перо руля, а винт вдавился в днище и пробил его насквозь. Вода стремительно пошла в салон, - рассказал владелец яхты Андрей Савченков.

В то время на помощь гибнущей лодке уже вышли другие яхтсмены Новороссийска. Яхту удалось дотащить до причала, где она окончательно затонула. Там она пролежала до следующего утра. На следующий день норд-ост продолжал свое дело, но ждать было нельзя. Если бы Caroline пробыла под водой несколько суток, восстановить ее не было бы шансов.

- Нам пришлось заводить под лодку плавающие «парашюты» и потихоньку разными концами с причала и с воды перетягивать яхту к месту, откуда ее уже мог забрать кран. Из-за маленькой глубины приходилось оттягивать катером и автомобилями топ мачты и тем самым приподнимать киль. Вся операция заняла 16 часов, - сообщил Андрей Савченков.

То, что творилось внутри яхты после ее подъема на сушу, можно назвать ужасом. Мебель и внутренняя отделка полностью пришли в негодность, испортилась вся электрика и навигация. К тому же повреждения получил корпус лодки.

- Безусловно, мне дико жаль месяцев упорной работы, связанной с покупкой, перегоном и подготовкой яхты. Жаль наших на нее планов. Жаль финансов. Но мы не отчаиваемся и уже начали вести восстановительные работы. Приложим все усилия, чтобы, как можно быстрее вернуть яхту в строй. Восстановим ее, сделаем новую мебель (круче той, что была), переименуем в «Феникс», и она снова будет приносить людям радость! – оптимистично заявил яхтсмен.

Лодку спасали около 20 добровольцев. Фото: yarbuntar

Причина кораблекрушения пока не установлена. Возможно, сыграла негативную роль погода – из-за крена и высокой волны в двигатель попал воздух. Также рассматривается версия с некачественным топливом и забитым топливным фильтром.

- Я согласен, что капитан не совершил ряд действий, которые могли бы предотвратить гибель яхты. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Никто из нас не знает, как поступит в стрессовой ситуации. На берегу все умные. Остается только сделать тщательный разбор ситуации и больше такого не повторять. Пускай это послужит уроком многим начинающим яхтсменам и хоть так принесет пользу, - отметил Андрей Савченков.