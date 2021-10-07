Земли для виноградарства выделят в Росреестре в отдельный класс

На виноградопригодных землях нельзя будет выращивать другие культуры. Фото: администрация Краснодарского края

В российском классификаторе видов разрешённого использования земель появится новый пункт, который опишет таким образом участки, пригодные для выращивания винограда. Соответствующий документ вступает в силу уже 8 октября и запрещает выращивание на таких участках иных культур. Внесение изменений в законодательство ранее инициировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который эту идею озвучил на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским.

- Благодарен за то, что поддержали важную для нашего региона инициативу. На Кубань приходится треть виноградников всей страны – порядка 28 тыс. га. В ходе инвентаризации выявили еще более 50 тыс. га потенциально пригодных для выращивания культуры, - заявил кубанский губернатор.

Новый для Росреестра класс земли получил название «Возделывание винограда на виноградопригодных землях». Эта формулировка станет альтернативой ранее применявшейся для этих случаев категории «садоводство». Предполагается, что запрет на выращивание иных культур на этих участках поможет повысить урожайность и качество российских вин. Кондратьев также добавил, что региональная власть на своём уровне уже запретила застраивать виноградопригодные земли. Теперь же изменения в федеральные законы подкрепят эту позицию и помогут сохранить уникальные земли, так как под выращивание винограда подходят далеко не все участки.

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил в свою очередь актуальность вопроса в связи с возрастающим спросом на российские вина.

- Внесение изменений в Классификатор видов разрешенного использования земельных участков поможет сохранить в регионах площади для выращивания винодельческого сырья, - добавил он.