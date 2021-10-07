Девочке «с маской Бэтмена» назначили новую операцию

Павел Попов сделает Луне новую операцию. Фото: Светлана Алексуткина

Американская девочка с меланоцитарным невусом в виде маски Бэтмена вернулась в Краснодар, чтобы продолжить лечение у хирурга Павла Попова. Луне Феннер провели уже несколько фотодинамических процедур. На очереди финальная.

- Молитесь за нас! 8 октября Луне назначили новую операцию, - написала мама Луны на своей странице в соцсети.

Операция назначена на раннее утро. По мнению лечащего врача в Краснодаре, период адаптации после тяжелого перелета из другого полушария ребенком преодолен.

- Пока сложно сказать, сколько еще потребуется операций, - уточнили в клинике. - Все зависит от процесса регенерации кожи девочки.

Напомним, врачи на другом континенте планировали подвергнуть Луну не менее 80 операциям. Но когда доктор из России Павел Попов предложил альтернативу, мама девочки Кэрол приняла решение ехать в Краснодар.

Более того, она протоптала тропу для других медицинских туристов, страдающих от подобных недугов.

- Еще одна девочка из США, Деми, тоже проходила лечение у нас. Сейчас у нее полностью удалено пятно, остались только косметические процедуры, - уточнили "КП"- Кубань" в клинике Павла Попова.

Как известно, на лечение американки скидывался весь мир. Ее мама развернула целую кампанию в сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.