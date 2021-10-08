Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 октября 2021 года: свыше 2,7 млн доз вакцины от COVID-19 получила Кубань

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения от коронавируса не прекращается на Кубани. Она начала еще в конце прошлого года. За десять месяцев прививку от страшной инфекции поставили свыше 2 миллионов жителей Кубани.

Отмечается, что сейчас на Кубани развернуто свыше 330 пунктов вакцинации. Сразу несколько прививочных кабинетов работают круглосуточно. Они расположены в городских поликлиниках.

Отмечается, что Краснодарский край уже получил 2,7 миллиона доз вакцин от COVID-19. По планам поставить прививку на Кубани должны 3,6 млн человек. Так в регионе сформируется коллективный иммунитет. Считается, что это лучшая защита от инфекции.

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