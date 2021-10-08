В Анапе выступили против строительства новых «человейников» на 62 гектарах земли

Анапу нельзя будет застраивать точечно. Фото: Андрей Маковозов

В Арбитражном суде Краснодарского края начинается громкий процесс. В инстанцию с исковым заявлением к московскому застройщику обратилась мэрия Анапы. Она призывает суд забрать право аренды на 22 земельных участка на курорте площадью в 62 гектара.

Речь идет о земле в микрорайоне Парковый между Анапским и Супсехским шоссе. Она была отдана под жилую застройку коттеджами и высотками. Кроме того, там должны были появиться новые школы и детсады, посажен новый сквер. Но с 2017 года тут так ничего и не появилось.

Зато столичная фирма-застройщик начала передавать права на арендованную у муниципалитета землю третьим лицам.

- Изначально у них было 100 га земли в аренде. Но масштабный проект застройки так и не был реализован, - уточняют власти города.

Теперь они просят вернуть в муниципальное ведение оставшиеся 62 гектара земли.

- Мы планируем стоять на своем и не позволим застроить этот участок. Есть все опасения, что стройка здесь превратится в хаотичную, без соблюдения требований нового генплана города, - заявили "КП" - Кубань" в мэрии курорта.

Напомним, по новым стандартам, точечная застройка городов Краснодарского края исключена, если параллельно у новых жилищных комплексов не будет запланировано ни одной школы, детсада и парковки.

Новый генплан Анапы, в котором прописаны все эти нюансы, будет принят уже до конца этого года.