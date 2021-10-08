Василий Швец прокомментировал решение о выделении виноградарства в качестве самостоятельного вида разрешенного использования земли

Василий Швец. Фото: администрации Анапы.

С инициативой о дополнении классификатора видов разрешенного использования земель новым - «Возделывание винограда на виноградопригодных землях» выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Анапе после комплексной инвентаризации под виноградопригодные земли зарезервировано свыше 30 тыс. га. Кроме того, курорт станет первым в России, где статус виноградопригодных земель закреплен в генплане.

Фото: администрации Анапы.

- Сегодня ведется огромная работа по развитию отрасли виноградарства и виноделия, она является одним из драйверов нашей экономики. Мы увеличили площадь виноградопригодных земель более чем в 7 раз, закрепляем их в генплане, практически до ноля снизили налог на землю для ведения виноградарства, строим новые объекты, развиваем энотуризм. И решение о землях под виноградарство, принятое по инициативе губернатора региона, станет существенной дополнительной мерой поддержки этого важного для нашего города и края направления, - подчеркнул Василий Швец.

Сейчас земельные участки, занятые виноградниками, имеют вид разрешенного использования «садоводство». Нововведение поможет сохранить виноградопригодные земли от застройки и использования их в иных целях.