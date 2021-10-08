Девятибалльные пробки зафиксированы на дорогах Краснодара

Пятница - наиболее тяжелый день для автомобилиста Фото: Михаил ФРОЛОВ

На дорогах Краснодара 9-балльный штиль. На дорогах практически без движения застыли машины, внутри которых теряют самоконтроль автовладельцы. Традиционно, пятница наиболее загруженный день. Пик приходится на утро, когда краснодарцы едут на работу и вечер, когда горожане возвращаются домой.

Дорожная карта краевого центра вечером в пятницу вся полыхает красным цветом. В центре Краснодара на Красной и Рашпилевской скорость движения не превышает 20 км/ч.

Затор тянется от перекрестка Новороссийская – Шевченко и до Северных мостов, далее перехватывает эстафету и загорается всеми оттенками красного улица Северная. Обстановка накаляется на Филатова, здесь ДТП практически парализовало движение.

Ялтинская и Бородина тоже зажигают красным, на улице Енисейской движение затруднено в обе стороны.

На Ставропольской ситуация нестабильна. Что бы преодолеть некоторые участки дороги, водителям придется потратить до получаса времени. Нервничают автомобилисты и в пробке на Тургенева.

На пятничном дорожном атласе краевого центра, который словно живой организм, весь пронизан красными линиями, умиротворяюще выглядит улица Уральская. Приятный зеленый цвет , которыми окрашены местные дороги радуют глаз автомобилиста и успокаивают нервы.

В выходные дни, по словам экспертов, загруженность краснодарских дорог уменьшается в 2-3 раза.