Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 октября 2021 года: Ревакцинацию от COVID-19 прошли 57 тысяч жителей Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Она началась еще в конце прошлого года. За десять месяцев прививку от COVID-19 поставили более двух миллионов человек.

Параллельно на Кубани началась ревакцинация населения от страшной инфекции. Она нужна людям, которые поставили первые прививки более полугода назад или переболели инфекцией как минимум шесть месяцев назад.

Уже сейчас ревакцинацию в Краснодарском крае прошли 57 тысяч человек. Большая часть людей получили однокомпонентный компонент «Спутник Лайт».

- Его у нас в достатке - свыше 158 тысяч доз, – подчеркнул министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Считается, что эффективность этой вакцины составляет порядка 80%.

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