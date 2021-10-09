Не у всех есть навык «тушения пожаров»: краснодарский психолог рассказал, как родителям спасти детей от суицидальных наклонностей

Максим Милославский рассказал, как уберечь детей от необдуманных поступков. Фото: Максим Милославский

Каждый год суициды уносят больше жизней, чем убийства или аварии. Россия, по данным ВОЗ, в 2019 году была в десятке стран с самым большим числом суицидов на 100 тысяч населения. В 2020 году, по данным Росстата в России зафиксировали 16 546 суицидов. Для сравнения, в ДТП погибло 13 384 человека, в результате убийств — 6 859. Среди суицидников и много детей.

Как уберечь ребёнка от необдуманных поступков? В эфире радио «КП - Краснодар» клинический психолог Максим Милославский рассказал, на какое поведение подростка стоит обратить пристальное внимание. Как распознать тревожные звоночки: речь, поведение дома и в школе, зависимость от гаджетов и социальных сетей.

- Цифры статистики пугают, тем более, что наша страна занимает лидирующие позиции в этом антирейтенге, к сожалению. Справедливости ради, надо сказать, что такая статистика наблюдается во многих странах. Количество суицидов растёт даже в благополучных странах, - рассказал в эфире радио «КП»-Краснодар» клинический психолог, руководитель Краснодарского отделения ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Максим Милославский.

- Так как заметить, что у ребёнка дурные мысли?

- Очень часто это связано с одиночеством, чувством потерянности. Здесь очень важно, не трактовать самоповреждения ребёнка, как попытку манипуляции. Подростков обвиняют в том, что они нарочно делают это с собой, чтобы привлечь внимание. На самом деле, каждый человек хочет улучшить свою жизнь и такое поведение должно насторожить. Сам факт того, что ребёнок наносит себе самоповреждения, говорит о том, что ему нужна помощь. Ни в коем случае нельзя его обвинять в этом поведении. Единственным правильным решением в этом случае будет тёплый честный разговор. Нужно выслушать ребёнка и предложить свою поддержку и помощь специалиста.

- На что в первую очередь стоить обратить внимание родителям?

- На замкнутость, потерю контакта, снижение аппетита, потерю веса и сна. Ещё, если вы видите, что ребёнок перестал общаться с друзьями и ушёл в себя, это повод задаться вопросом, что у них там происходит. Ещё можно посмотреть, что подросток пишет в социальных сетях, говорит ли он о смерти там. И если ребёнок начинает раздавать свои любимые вещи, это тоже повод задуматься и принять срочно меры, - говорит в эфире радио «КП»-Краснодар» клинический психолог, руководитель Краснодарского отделения ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Максим Милославский.

Психолог рассказал, что эмоционально устойчивого подростка склонить к суициду постами и призывами в соцсетях нельзя.

- Но что очень плохо, нередко в социальных сетях тиражируются способы суицидов и нередко эти явления романтизируются, - продолжает наш гость. - Очень важным является простое общение с ребёнком. Разговоры, общие увлечения, совместное преодоление трудностей: всё это переоценить невозможно. Чем теснее контакт с ребёнком, тем меньше вероятность депрессии и попыток самоубийства. Иногда травмировать психику могут очень простые и незаметные вещи. Например: тычки, фразы «вырастишь поймёшь», игнорирование, наказания. Приведу простой пример: ребёнок приносит четвёрку из школы, а его не хвалят за хорошую оценку, а спрашивают, почему он не получил 5.

- Как взрослому вести себя? Где ключи к сердцу ребёнка?

- Мне очень нравится такая метафора: «Родитель - пожарный». Пожарные не разводят пожаров и не подливают в огонь бензин. Пожарный приезжает по первому вызову. И пожарный умеет тушить огонь. Вот по последнему пункту бывают сложности. Не у всех родителей есть навык тушения. Все родители воспитывают своих детей в первый раз, поэтому нужно читать литературу, заниматься самообразованием в этой области. Не терять контакт с ребёнком, - объясняет Максим Милославский. – Нужно любить и поддерживать своих детей.