Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 октября 2021 года: почти 35 % жителей региона заражаются в семьях

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае растет количество заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе положительный тест на COVID-19 получили 229 человек, из них – 34 ребенка. Самому младшему новому пациенту – 1 год, самому старшему – 94. Всего в регионе продолжают лечиться почти 14 тысяч человек. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 90 заболевших, на ЭКМО – 5.

При этом на первом месте источником заражения стали контакты с больным в семье. Доля случаев составляет 34,6 %. Второе место занимает заражение COVID-19 по месту работы – 10,2%. Тройку замыкает инфицирование в школах – 7,2%.

В то же время 39,5 % больных не смогли объяснить, где они могли заразиться. По словам врачей, это опасная тенденция, потому что человек уверен, что все вокруг здоров, а это ведет к чувству мнимой безопасности. Чтобы не заболеть, медики советуют поставить прививку от коронавируса.

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