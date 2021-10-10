В Сочи на трассе столкнулся Mercedes и микроавтобус с пассажирами

Полиция проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Эта авария случилась поздно вечером 9 октября в Сочи. Как стало известно, на дороге из Адлера в сторону Красной Поляны столкнулись две машины и микроавтобус.

- Около 21:00 на автодороге «Адлер- Альпика Сервис» 40-летний водитель за рулем Mercedes Benz, по предварительной информации, хотел обогнать впереди едущие машины, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - При совершении маневра он выехал на встречную полосу.

Там иномарка и врезалась в Volkswagen, после чего «немец», по инерции, допустил касательное столкновение с микроавтобусом - в нем находились люди.

- В результате аварии 35-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen скончалась от полученных травм, - уточняют в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Смерть наступила до приезда бригады скорой помощи.

Как полагают правоохранители, спасти женщину было невозможно, потому что основной удар пришелся на пассажирскую дверь Volkswagen, где она сидела.

- Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 28-летняя и 30-летняя пассажирки иномарки. Они доставлены в Городскую больницу №8, - говорят в краевом главке.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в микроавтобусе находилось 10 пассажиров. По имеющейся информации за медицинской помощью никто из них не обращался.

О состоянии водителя Mercedes Benz полицейские ничего не сообщают. По словам очевидцев, мужчина отделался испугом и легкими ссадинами.

- Все обстоятельства произошедшего выясняются, - добавляют в МВД Кубани. - На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции.

На данный момент движение на участке свободно.