«Опять расплодились повсюду»: Экологи объяснили причины нового нашествия божьих коровок в Анапе

Вот уже второй раз за год жители курорта наблюдают нашествие жучков. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Анапе нашествие божьих коровок. Снова. Напомним, в июле 2021 года сотни красных жучков облепляли стены зданий, парковую и пляжную мебель на курорте. Тогда на это обратили внимание не только местные жители, но и туристы. Многие люди забеспокоились, но ученые поспешили успокоить - никакой угрозы для отдыхающих нет. А большое количество божьих коровок связано с ливнями - в июле непогода то и дело испытывала на прочность курорт.

Но вот спустя три месяца божьи коровки снова «пасутся» на море. И вновь в качестве пребывания выбрали Анапу. Подтверждение тому - свежее видео, снятое на курорте. На кадрах видно, что красные жучки облюбовали песчаные пляжи города. Но, по словам ученых, ничего страшного нет.

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- Скорее всего, это явление обусловлено осенним поиском мест зимовки. Насекомые чувствуют изменения погоды, потому заранее готовятся, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Как и раньше, никакой опасности божья коровка для человека не представляет. Более того, сейчас она, как и раньше, охотится за тлей и защищает насаждения от этого вредителя. Так что переживать местным жителям не стоит.

Кстати, эколог добавил, что уже совсем скоро божьи коровки «спрячутся» от человеческих глаз.

- Полагаю, что наблюдать жители насекомых будут еще пару недель - до похолодания. Как только температура воздуха опустится ниже +5-7 градусов, божью коровку уже не найдешь, - добавляет «КП» - Кубань» биолог Вениамин Голубитченко.

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