«Они бы даже выйти не успели»: начальник парашютной службы аэроклуба о том, почему люди не выпрыгнули во время падения самолета

По предварительным данным, L-410 совершил жесткую посадку. Фото: МЧС Татарстана

Руководитель парашютной службы Сергей Филатов прокомментировал крушение самолета L-410 в Мензелинске. По его словам, ошибки пилотов быть не могло, поскольку за штуравалом сидели опытные пилоты с огромным числом налета. С самолетом Михаил Беляев и Александр Зыков были, что называется на «ты», потому эту версию исключили сразу.

- Что произошло во время полета, не ясно пока, - рассказывает kp.ru начальник парашютной службы аэроклуба «Мензелинск» Сергей Филатов. - Но самолет перед взлетом, проверялся. Делается это перед каждым полетом. В этот раз все было в порядке.

Не исключено, что трагедия могла произойти из-за проблем с двигателем. Это сейчас основная версия.

На вопрос, почему же никто из находившихся в самолете парашютистов не выпрыгнул, Сергей Филатов ответил, что времени на спасения практически не было.

- Крушение произошло почти сразу после взлета. Буквально через несколько минут. Была очень маленькая высота. Никто из людей не то, чтобы парашют раскрыть не успел, даже выйти из самолета времени не было, - говорит kp.ru начальник парашютной службы аэроклуба «Мензелинск» Сергей Филатов.

В обстоятельствах крушения самолета сейчас разбираются следователи. На борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна».

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