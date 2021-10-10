Уже не первая катастрофа: аэроклуб, которому принадлежал разбившийся в Татарстане самолет, три года назад проходил по громкому делу

Фото: кадр из видео.

На месте крушения самолета Л-410 в Татарстане самолета сейчас работают десятки людей. Это спасатели, специалисты авиационного дела, полицейские и следователи. Напомним, на борту находились два пилота и 20 парашютистов. 16 человек погибли, шесть выжили. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Предварительно сообщается, что у Л-410 отказал один из двигателей. Сейчас идет осмотр воздушного судна. Самое главное - установить виновника трагедии. У следователей много вопросов к представителям аэроклуба, который организовывал полеты. Тем более, что стало известно - это не первая катастрофа «Мензелинска».

Как удалось узнать kp.ru, аэроклуб и ранее фигурировал в громких происшествиях. 19 мая 2018 года двое опытных спортсменов - 48-летний Олег Щелканов и 34-летний Рушан Сибгатуллин - погибли на территории мензелинского аэроклуба.

СК России публиковало видео с тем самым прыжком. На кадрах видно, как парашютисты прыгают в пропасть. Первые километры они летели в свободном падении, а когда до земли оставалось чуть более 1,5 километра, раскрывали парашюты.

У мужчины, который снимает ролик, купол раскрылся в штатном режиме, а вот у его товарищей произошли какие-то заминки. По имеющейся информации, парашютисты по каким-то причинам отклонились от своих траекторий спуска и столкнулись в воздухе. Именно в этот момент стало ясно, что все идет не по плану.

После этого в аэроклуб зачастили сотрудники в погонах. Их опрашивали следователи, проверяли и сотрудники прокуратуры. Выяснялось, прежде всего, на сколько выполняются требования безопасности в мензелинском аэроклубе, кроме того, проверялись системы организации парашютных прыжков в клубе и соблюдение соответствующей техники безопасности.

По всей видимости, никаких серьезных нарушений не нашли - аэроклуб продолжил свою работу. А спустя 3 года после случившегося произошла трагедия, жертвами которой стали 16 человек.

Смотреть видеосюжет Падение парашютистов в Татарстане в 2018 году

КСТАТИ

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