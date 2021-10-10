Что заставило выехать иномарку на встречку, выясняют правоохранители. Фото: Олег ЗОЛОТО

Озвучены предварительные причины смертельного ДТП с Ксенией Собчак в Сочи. О том, что теледива находилась в машине, сообщает источник Интерфакс. Напомним массовая авария с погибшим произошла накануне вечером. Водитель Mercedes Benz, который сейчас является предполагаемым виновником происшествия, вез известную телеведущую в аэропорт. По словам очевидцев, звезда вместе с двумя пассажирами возвращалась из Красной Поляны. И, судя по всему, спешила. Поскольку именно неудачный обгон сейчас называют основной причиной аварии.

- 40-летний водитель за рулем Mercedes Benz, по предварительной информации, хотел обогнать впереди едущие машины, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - При совершении маневра он выехал на встречную полосу.

Почему водитель не удостоверился в безопасности, а главное, зачем так серьезно рисковал, выясняют правоохранители. Но именно на встречку Mercedes Benz врезался в Volkswagen. Удар оказался таким сильным, что «немец», по инерции, столкнулся с микроавтобусом - в нем находились люди. Никто из пассажиров не пострадал. Однако сильно досталось тем, кто ехал в Volkswagen.

- 35-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, - пояснили в полиции. – А 28-летний водитель авто и 30-летняя пассажирка получили травмы. Они сейчас в сочинской горбольнице №8.

При этом водитель Mercedes Benz, как и его пассажиры, отделались испугом. Сразу же после произошедшего, говорят очевидцы, для звезды телеэкрана вызвали такси, который и довез ее благополучно до аэропорта Сочи. Но официальные органы это не подтверждают.

- Опрошенные свидетели аварии не подтвердили, что в машине находилась известная телеведущая, - сказал наш источник в полиции Сочи.

Кроме того, эту версию никто из помощников Ксении Собчак пока не комментирует - на звонки представители звезды не отвечают.

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По данным МВД, автомобиль, в котором ехала телеведущая, выехал на встречную полосу (подробнее)