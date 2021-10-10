Последствия смертельного ДТП с Ксенией Собчак в Сочи попали на видео

Фото: Олег ЗОЛОТО

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются правоохранители. Последствия смертельного ДТП с Ксенией Собчак в Сочи ужасают. На месте аварии, которая случилась поздно вечером 9 октября, сейчас работают следователи. К разбирательствам присоединились сотрудники прокуратуры, которые взяли ход расследования уголовного дела на контроль. Напомним, на трассе в Сочи столкнулись две иномарки и автобус с пассажирами. Предварительно, предполагаемый виновник, аварии 40-летний водитель Mercedes Benz, совершил неудачный маневр. Он решил обогнать впереди едущее авто, но не убедился в безопасности. Оказавшись на встречке, мужчина столкнулся с Volkswagen. Удар был такой силы, что последнего откинуло в автобус.

Никто из людей, сидящих в салоне, не пострадал. Однако потребовалась помощь тем, кто ехал в Volkswagen.

- 35-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, - пояснили в полиции. – А 28-летний водитель авто и 30-летняя пассажирка получили травмы. Они сейчас в сочинской горбольнице №8, - рассказали kp.ru в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

При этом водитель Mercedes отделался испугом. А вот пассажиры иномарки получили травмы. Об этом сообщила сама Ксения Собчак спустя сутки.

- Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы, - сказала телеведущая. - Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину.

Как призналась сама звезда, она торопилась к сыну, потому хотела вовремя попасть в аэропорт.

- Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными, - добавила Ксения Собчак.

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