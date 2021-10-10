Уфимец получил билет на разбившийся в Татарстане самолет в в качестве подарка на восемнадцатилетие

Совсем скоро родственникам предстоит процедура опознания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сотрудниками аэроклуба, которые организовывали взлет самолета L-410, сейчас беседуют следователи. Одна из причин трагедии - у воздушного судна отказал двигатель. Однако, почему это произошло, пока не ясно. Это, прежде всего, и интересует правоохранителей. Как рассказал kp.ru начальник парашютной службы аэроклуба Сергей Филатов, на борту были парашютисты, за плечами которых был не один прыжок.

Однако есть и другая информация. Среди пассажиров были и те, кто почувствовать свободное падение, решился впервые. Причем, за деньги. Один из самых юных - 18-летний Константин Цывинский. Парнишка отметил свое совершеннолетие буквально неделю назад. Путевка в небо стало подарком для него. Сам юноша грезит полетами. По информации kp.ru, он даже поступил в Уфимский государственный авиационный университет. Родные говорят, что его завораживали самолеты.

Прыгнуть с парашютом ему предложил старший брат - Александр.

- Мне показалось это необычной затеей. Предложил ему, он очень обрадовался. Конечно, прыжок должен был быть совместный, - рассказывает парень, убитый горем. - Я с заявлением немного опоздал, подошел просто позже. А братишка мой вовремя написал бланк, его-то сразу на прыжок и взяли...

Александра отвлек телефонный звонок - он отвлекся и просто не успел попасть на этот самолет. Фото: СОЦСЕТИ

Жизнь Александра спас рабочий звонок. Он отвлекся на несколько минут, в то время как Константин поспешил в рейс, что вылетает раньше. Вместе с мальчиками в аэроклубе были и родители. С ними сейчас работают психологи. О том, когда семье отдадут тело мальчика, пока не ясно. Но, скорее всего, похороны пройдут в родном городе - Уфе.

Напомним, ранее сообщалось, что среди погибших был и Ильнар Гайфуллин. Прыжок с парашютом тоже был подарком для него. Сюрприз сделали друзья. А поддержать мужа в аэроклубе поехала жена. О смерти супруга ей пока не сообщили.

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