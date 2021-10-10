Почему не все парашютисты в рухнувшем самолете в Татарстане спаслись

В результате жесткой посадки погибли 16 человек из 22 находившихся на борту.

Глава Татарстана Рустам Минниханов уже озвучил предварительную причину крушения самолета Л-410, на котором летели парашютисты. Есть основания полагать, что воздушное судно разбилось по причине отказа одного из двигателей. Пилоты поняли это спустя пару минут после взлета. Когда самолет находился на 70-метровой высоте, летчики сообщили о неполадке и попросили вынужденную посадку. Но, увы, посадить Л-410 не удалось... Как рассказал kp.ru начальник парашютной службы аэроклуба Сергей Филатов, перед вылетом все самолеты тщательно проверяются - этот раз не был исключением. Однако двигатель забарахлил в воздухе, а это значит, что на его работу мог повлиять какой-то внешний фактор.

- О возрасте самолета в данном случае говорить не стоит. Речь о двигателе, который обслуживается. Если у него исчерпан ресурс, его снимают, меняют на новый. Это не машина, которая будет ездить, пока не «умрет». На земле, действительно, все могло быть штатно. Беда, по всей видимости, случилось в воздухе, - объясняет kp.ru летчик с многолетним опытом Иван Алферов (имя изменено по просьбе эксперта - Авт.). - Предполагаю, что в двигатель мог попасть посторонний предмет, а именно птица. Это как раз часто происходит на малых высотах, к тому же сейчас осень - начинается их перелет.

Но летчик не исключает и другие факторы - например, сбой работы автоматики топливной системы, двигателя.

- Очень много причин можно назвать, поэтому сейчас и создана комиссия для расследования. Обычным осмотром в данном случае не обойтись, - уточняет Иван Алферов.

Почему же не все парашютисты в рухнувшем самолете в Татарстане спаслись? Напомним, в результате жесткой посадки погибли 16 человек из 22 находившихся на борту. Многие из них сейчас в тяжелом состоянии. И многие очевидцы предположили, что люди в момент удара оказались в безопасном месте самолета, что и сохранило им жизнь. Но опытный летчик эти догадки опровергает.

- Таких безопасных мест в самолете нет и никогда не было. Те, кто выжил, просто родились в рубашке, за ними приглядывают сверху, видимо, их черед еще не настал, - добавляет Иван Алферов.

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