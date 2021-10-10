Что известно о водителе Mercedes, с которым Ксения Собчак попала в аварию в Сочи

Водитель активно сотрудничает со следствием.

Смертельную аварию с участием Ксении Собчак в Сочи не обсуждает сейчас только ленивый. Сама телеведущая сейчас в Москве, откуда пишет о своем состоянии после ДТП, а вот мужчина, сидевший за рулем Mercedes, объясняется со следователями. Корреспондент kp.ru узнала, что известно о водителе, который на Mercedes вез Ксению Собчак в Сочи.

Олег Цой — 39-летний сотрудник элитной службы такси на курорте. По имеющейся информации, в компании он работает не первый год. Руководство сотрудником довольно. За время, что он трудится в службе, он себя зарекомендовал только с положительной стороны. Все говорят, что он - спокойный, уравновешенный водитель. Может, поэтому объясняется выбор операторов - для известной телеведущей подобрали лучший кадр.

Задача мужчины была забрать Ксению Собчак вместе с коллегами с мероприятия, которое проводилось на горнолыжном курорте «Роза Хутор», а затем отвезти в аэропорт в Адлере. Для VIP-персоны выбрали соответствующий автомобиль - Mercedes-Benz S500.

35-летняя тренер по растяжке и медитации Екатерина Тарасова погибла в аварии. Фото: соцсети

За рулем подобной иномарки водитель был не раз, так что беспокоиться было не о чем. Однако во время поездки мужчина решил пойти на обгон, который привел к страшной трагедии.

Владелец Mercedes сообщил полицейским, что у водителя не было штрафов. Все нарушения числятся исключительно на машине, которая принадлежит хозяину. Подобных аварий в биографии водителя никогда не числилось. Да и понять поступок Олега пока не может - ведь клиент, как оказалось, не торопил. Ксения Собчак ясно дала понять, что с ее стороны такой просьбы не было.

- Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Это (обогнать — прим. РКП) было конкретное личное решение водителя, это правда», — объяснила звезда в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», добавив, что в момент смертельного маневра она общалась по работе в Zoom, запись разговора сохранена.

Сам водитель в беседе с полицейскими сообщил, что не справился с управлением при попытке обгона. И, по некоторым данным, сам признался, что его никто не просил ехать быстрее.

Сейчас он проходит фигурантом по делу "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Пока что он отпущен под подписку о невыезде. В случае, если его вина будет доказана, то ему грозит до пяти лет тюрьмы.

КСТАТИ

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