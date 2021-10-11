Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 октября 2021 года: жертв становится все больше

Последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 октября 2021 года.

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 11 октября 2021 года

Борьба с COVID-19 на Кубани продолжается. В ковидных госпиталях региона лечатся на сегодняшний день 3006 человек. Есть среди них и те, кто тяжело переносит болезнь.

- Еще несколько тысяч жителей края выздоравливают дома - таковых 10920, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

К несчастью, летальные исходы не прекращаются. За сутки COVID-19 унес жизни еще 35 человек. Причем каждые сутки эта цифра остается почти неизменной - жертв меньше не становится.

Общее число умерших с начала пандемии коронавируса в регионе уже составляет 6547. В большинстве случаев пациенты имели сопутствующие патологии.

Напомним, медики по-прежнему считают, что прививка - лучший способ защитить себя. На данный момент на Кубани работают свыше 300 пунктов вакцинации. Сразу 60 прививочных кабинетов развернуты в Краснодаре. В том числе три пункта работают круглосуточно.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 11 октября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 54 заболевших.

Коронавирус в Анапе 11 октября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получил 3 человека.

Коронавирус в Сочи 11 октября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 22 жителей.

Коронавирус в Геленджике 11 октября 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 11 октября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не обнаружено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 11 октября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.