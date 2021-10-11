Боли в спине: почему они появляются и что с этим делать

Фото: МРТ-Эксперт Сочи.

При каких заболеваниях может возникнуть боль в спине? Как выяснить причины ее появления? Поставить правильный диагноз поможет МРТ-диагностика. На вопросы «Комсомолки» отвечает врач-рентгенолог «МРТ Эксперт» Сочи Олег Тимонин.

- Олег Александрович, едва ли можно найти человека, у которого хотя бы раз в жизни не болела спина. Расскажите подробнее о причинах появления таких болей.

- В первую очередь боли в спине возникают из-за патологий позвоночника. Болевым синдромом могут сопровождаться искривления позвоночника (сколиоз, гиперкифоз, гиперлордоз), остеохондроз, дегенеративные, дистрофические и воспалительные изменения в межпозвонковых суставах (артрозы, остеоартриты), изменения межпозвонковых дисков в виде протрузий, экструзий и грыж. Болит спина и на фоне системных заболеваний, например, анкилозирующего спондилоартрита, когда поражаются одновременно и межпозвонковые суставы, и крестцово-подвздошные сочленения… Боли в спине могут быть признаком воспалительных, опухолевых заболеваний органов забрюшинного пространства - почек, надпочечников. Поясничная область спины может болеть и при заболеваниях органов малого таза у мужчин и женщин.

Олег Тимонин врач-рентгенолог «МРТ Эксперт» Сочи. Фото: МРТ-Эксперт Сочи.

- А от чего зависит выбор методов диагностики для поиска причин болей в спине?

- Прежде всего от предполагаемой патологии. Пациенту с болью в спине необходимо обратиться за консультацией к доктору - неврологу, врачу общей практики или терапевту. После сбора жалоб и первичного осмотра, опираясь на предполагаемый диагноз, врач может рекомендовать пройти те или иные исследования. Один из самых информативных методов диагностики в данном случае - магнитно-резонансная томография. Доктор может назначить МРТ-исследование одного или нескольких отделов позвоночника, крестцово-подвздошных сочленений (место соединения позвоночного столба с костями таза), либо МРТ органов малого таза, а при подозрении на заболевания почек и надпочечников - магнитно-резонансную томографию органов забрюшинного пространства. Хочу заметить, что в подавляющем большинстве случаев пациенты жалуются на боли в пояснице, а они могут быть обусловлены патологиями любого органа, расположенного на этом уровне. Часто врачи сталкиваются и со смешанной симптоматикой, что затрудняет постановку предварительного диагноза. Для того чтобы получить максимальный полезный объем информации обо всех органах поясничной зоны, в нашей клинике проводится комплексная МРТ-диагностика.

Фото: МРТ-Эксперт Сочи.

- Что такая диагностика в себя включает?

- Этот комплекс предусматривает исследование поясничного и крестцово-копчикового отдела позвоночника, крестцово-подвздошных сочленений, а также скрининг органов малого таза и использование программы «Proset», позволяющей исследовать нервные корешки на этом уровне. Эта услуга возникла не случайно. Во время проведения МРТ отдельных областей мы порой сталкиваемся на границе исследования с изменениями в смежной области, а это служит основанием для назначения следующего прицельного исследования.

- В чем преимущество комплексного обследования по сравнению, например, с исследованием отдельной области позвоночника или только органов малого таза?

- Преимущество - это широта спектра исследования, это позволяет нам за один раз посмотреть максимальное количество анатомических образований, изменения в которых могут являться истинной причиной боли в спине. При этом используется основной набор программ, предназначенных для выявления самых часто встречающихся патологий органов этой области. С помощью комплексного обследования мы можем одномоментно дать полезную диагностическую информацию нескольким специалистам - неврологу, ревматологу, урологу и гинекологу. Несомненное преимущество комплекса - меньшая длительность исследования и возможность сэкономить деньги пациенту. Если проходить прицельное исследование каждой из вышеперечисленных областей, итоговая сумма будет значительно выше, чем стоимость такого комплексного исследования.

- Кому такое исследование может быть противопоказано?

- Как и любую МРТ-диагностику, комплексное обследование нельзя проводить пациентам с кардио- и нейростимуляторами, имплантами внутреннего уха, нефиксированными металлическими предметами в области исследования. Процедура с контрастированием противопоказана беременным, лицам с аллергической реакцией на контрастный препарат, тяжелыми поражениями почек.

- Олег Александрович, знаю, что есть и другие методы, которые помогают доктору уточнить причину боли в спине. Могли бы вы сказать, что предпочтительнее: рентген, КТ или МРТ? Какой из этих методов диагностики лучше?

- Каждый из методов имеет свои преимущества. Например, рентген-диагностика позволяет провести исследование в положении пациента стоя, сделать различные функциональные исследования. Но при этом мы видим только костные структуры, в одной или двух проекциях. С помощью компьютерной томографии хорошо видны костные осколки при травмах позвоночника, их положение, смещение, но мягкие ткани визуализируются недостаточно хорошо. Основное преимущество магнитно-резонансной томографии - безопасность, обусловленная отсутствием ионизирующего излучения, а еще возможность качественной визуализации всех видов тканей: костей, суставов, мягкотканных структур этой области (связок, спинного мозга и других).

Таким образом, можно сказать, что все эти методы диагностики взаимодополняющие. Выбор оптимального метода исследования при боли в спине для каждого конкретного пациента остается за лечащим врачом.