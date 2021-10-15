Рыба уходит в море

Фото: Туапсинский НПЗ

Черноморский лосось - рыба не только красивая, но и ценная. Именно это и обеспечило ей «прописку» в Красной книге России и Европы. Так что теперь восстановить ее популяцию, не дать окончательно исчезнуть - это вопрос государственного престижа и сохранения биологического разнообразия на территории страны. И еще один большой шаг на этом пути сделали сотрудники Туапсинского НПЗ, выпустившие в реку Мзымта 12 тысяч мальков. Для предприятия подобные экологические акции не редкость и проходят в рамках Концепции экологического развития до 2035 года, определяющей основные принципы природоохранной деятельности НК «Роснефть».

Та самая река

К делу подошли со всей тщательностью. Выращивали будущих обитателей местной акватории на экспериментальном рыбоводном предприятии на побережье Черного моря. До места выпуска доставляли в специальном контейнере с определенной температурой и подачей кислорода. И даже вес мальков не случаен - 3 грамма. С такой «весовой категорией» они уже готовы к переселению и их шансы на выживание значительно возрастают.Все это очень важно, потому что черноморский лосось - рыба довольно привередливая и нежная. Как объяснил заместитель начальника отдела искусственного воспроизводства водно-биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Алексей Малиновкин, выживаемость этой породы составляет 0,5 процента. То есть из 100 тысяч до взрослой жизни добирается всего около 100. Но с мальками, выращенными в искусственных условиях, ситуация немного лучше, так как они попадают в естественную среду обитания уже подготовленными.

- Выбор реки тоже неслучаен. Черноморскому лососю нужна определенная температура воды, не выше плюс 15 градусов, постоянное течение и так далее. По этим критериям оценивались разные реки, изучалась их кормовая база, состав воды - все, чтобы добиться максимальной выживаемости мальков. Таким образом и была выбрана Мзымта, - рассказал Алексей Малиновкин.

После того как мальки попадают в реку, они почти сразу уходят по ней в море, где и проводят большую часть своей жизни. Нагуливают вес, растут, достигают зрелости, а потом каждый год возвращаются в родную реку на нерест. Причем отличие черноморского лосося заключается в том, что после нереста рыба не погибает. И это дает надежду, что однажды удастся вернуть ее популяцию на нормальный уровень. Начав свой путь с веса 3 грамма, выпущенные на свободу мальки превратятся в рыбу весом около 24 килограммов и 40 сантиметров в длину.

Два подхода к вопросам экологии

Конечно, совместная акция Туапсинского НПЗ и Росрыболовства сильно увеличивает шансы на то, что черноморского лосося на Кубани будет становиться все больше. Пока рыба существует только благодаря искусственному воспроизводству. Но, кто знает, может, однажды она сможет справляться и без вмешательства человека.

Для Туапсинского нефтеперерабатывающего завода такие мероприятия не редкость. Его сотрудники очень многое делают для того, чтобы защитить от загрязнений и улучшить экологическую обстановку в Туапсе и за его пределами. На сегодняшний день политика в вопросах экологии состоит из двух направлений. Первое - это минимизация воздействия на окружающую среду и экологичность производства внутри самих предприятий. А второе - это реализация комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Так что можно не сомневаться, что выпуск мальков черноморского лосося - далеко не последняя экологическая акция Туапсинского НПЗ.