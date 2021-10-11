Что известно о состоянии двоих пострадавших из машины, в которую по встречке въехал «Мерседес» с Собчак

Ксения Собчак обещает помочь с лечением пострадавших Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вторые сутки врачи 4-й горбольницы Сочи пытаются спасти пострадавших в аварии на дороге из Адлера в Красную Поляну 27-летнего водителя Роберта Гедяна и 30-летнюю Оксану Садовник.

- У Оксаны тяжелейшие травмы головы, переломы, у нее уже удалили селезенку. У Роберта перелом позвоночника и шейки бедра. С места аварии их увозили без сознания, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ДТП произошло 9 октября поздним вечером, когда на полной скорости в «Фольксваген» въехал элитный «Мерседес» с "блатными" номерами и Ксенией Собчак в салоне. Телеведущая возвращалась с вечеринки на Красной Поляне и должна была прямиком попасть в аэропорт. Этим, видимо, объясняется скорость авто, за рулем которого сидел водитель Олег Цой. Они ехали не меньше 100 км в час. Но не скорость стала причиной аварии, в которой погибла еще одна пассажирка, 35-летняя Екатерина Тарасова.

Автомобиль с Собчак в салоне выехал на встречку и врезался в «Фольксваген».

После аварии телеведущая все же добралась до аэропорта, а к обеду 10 октября уже написала пост в соцсети с черным квадратом, как иллюстрацией своего состояния.

- Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела, - написала Ксения Собчак.

Под этим постом подписчики разразились гневными комментариями. Мол, в аварии погибла женщина, у которой осталась маленькая дочь сиротой. Но Собчак пообещала помочь семье погибшей Екатерины Тарасовой деньгами. Позже журналистам она сказала, что поможет в лечении Оксаны Садовник и Роберта Гедяна. И даже якобы уже связалась с медучреждением, справилась об их состоянии.

Водителя «Мерседеса» Олега Цоя задержали, возбуждено уголовное дело. Правоохранители назначили целую серию экспертиз, включая пробы на наличие запрещенных веществ.

КСТАТИ

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