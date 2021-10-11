«Ксения Собчак исчезла через пять минут на черной иномарке»: Очевидец смертельного ДТП в Сочи рассказал, как спасал людей и что в это время делала теледива

Руслан Аракелов помогал тем, кто находился в поврежденных машинах.

Смертельную аварию с Ксенией Собчак, произошедшую 9 октября в Сочи, вот уже второй день обсуждают в соцсетях. Напомним, 9 октября в девять вечера известная телеведущая возвращалась домой в Москву после отработанного корпоратива. Вечеринку устроили на горнолыжном курорте Красной Поляны. Как только Ксения Собчак закончила работу, ей вызвали черный Mercedes, чтобы она поехала в аэропорт. Вот только добраться до пункта назначения она не смогла - случилась авария. Сразу за знаком «Опасный поворот» водитель "немца" выскочил на встречку и врезался в белый Volkswagen, в котором погибла пассажирка, а еще одна женщина и водитель серьезно пострадали.

- Я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы…Я была в машине, - написала Собчак. - Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя. Во время поездки я общалась по работе в зуме. Это было конкретное личное решение водителя…После столкновения я потеряла сознание…Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди».

После Ксения села в другую машину и укатила в аэропорт, где была уже через 40 минут после столкновения. На рейс до Москвы она все же успела.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ УЕХАЛА ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ

Руслан Аракелов в тот вечер ехал в Красную Поляну, авария случилась у него на глазах.

- Мы отъехали от "Розы Хутор" на автобусе №135. В какой-то момент нас обогнал черный Mercedes. Увидев, что на встречке едет другая машина, водитель дал резко влево, в свою очередь, Volkswagen тоже уходил от столкновения и повернул влево. В итоге удар пришелся как раз на переднюю пассажирскую дверь белой иномарки. От удара водителя и его пассажирку спереди выбросило из салона. Девушка погибла мгновенно, а шофер был жив, но в шоковом состоянии, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Руслан.

Сильнее всего, по словам парня, досталось той пассажирки, что сидела сзади. Несмотря на то, что все в салоне были пристегнуты, у нее были тяжелые травмы.

- Наш автобус тоже задело, но не сильно, я тут же бросился на помощь. Пока другой парень вызывал скорую, я помогал пострадавшей, - говорит Руслан Аракелов. - Ксения Собчак исчезла через 5 минут, очень быстро. За ней приехала другая иномарка, вроде черная, их толком и разглядеть никто не успел. Но она и не виновата ни в чем, она ведь ехала как пассажир.

СПАСАЛИ ДРУГИЕ ЛЮДИ

Удар был действительно сильный - у Volkswagen двигатель буквально вырвало.

- Я остановился, побежал к белой иномарке, потому что там серьезные были повреждения у машины. Водитель лежал в сознании на полу у двери машины, на переднем пассажирском сидении девушка уже была мертва – у нее не было пульса, - продолжает «КП» - Кубань» Руслан. - Я заметил, что еще есть пассажир сзади – девушка. Силой открыли дверь, она лежала и буквально захлебывалась кровью. У нее губа была порвана и челюсть зажата. У меня первый раз такое, когда нужно после ДТП спасать людей. С каким-то незнакомым парнем мы держали ее внутри машины и разговаривали с ней, чтобы она не потеряла сознание. Она просто мычала. Голову девушки я лично держал до тех пор, пока не приехала скорая - она дышала только носом, и боялся, чтобы она не задохнулась.

А после, как говорит парень, приехала скорая и увезла всех пострадавших.

ПРИЕХАЛИ В СОЧИ НА ОТДЫХ

На руках у Руслана Аракелова лежала 30-летняя Оксана Садовник из Тольятти. В тот вечер девушка ехала в гостиницу Красной Поляну вместе со своим тренером по йоге и медитации - 35-летней Екатериной Тарасовой. Она и сидела впереди. Тренер по йоге погибла сразу же после столкновения. Девушка приехала в Сочи из Москвы и вела свой авторский курс по растяжке и медитации. С группой занималась днем у моря, а вечером возвращалась в Красную Поляну. В воскресенье Екатерина уже должна была вернуться домой, но в субботу вечером погибла.

35-летняя тренер по растяжке и медитации Екатерина Тарасова погибла в аварии. Фото: соцсети

За несколько часов до гибели она опубликовала видео, которое стало пророческим.

На кадрах Екатерина у моря, рядом подпись: «Я выбираю жизнь, я хочу быть живой». Это ролик родные и друзья восприняли как послание, связав с ним и еще один пост девушки. Неделю назад Екатерина обратилась к подписчикам: « Человеку на самом деле хочется прийти к состоянию света, спокойствия, гармонии. И он идет за этим, даже если не осознает. Мне самой хочется идти за Светом и вести людей туда же».

Скоро тело Екатерины отвезут в Москву, где она будет похоронена. У нее осталась шестилетняя дочь, которая ждала маму дома из Сочи вместе с бабушкой.

Оксана Садовник сейчас лежит в сочинской больнице в тяжелом состоянии. У нее тоже есть маленький ребенок. С родственниками девушки Ксения Собчак уже вышла на связь. Она поговорила и с близкими пострадавшего водителя «Фольцвагена» Роберта Гедяна, у которого перелом бедра.

- Оксана в тяжелом состоянии, у неё травма головы, лёгких, бедра, ей удалили селезёнку. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве, - сообщила Собчак. - Я лежу дома, была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение. Видео из аэропорта, где я бодра и меня «никто не держит» мне показали. Но никто только не обратил внимания почему-то, что я держусь за голову и вхожу не в ту дверь… Но реальность такова, что я попала в аварию, пострадала , с подбитой головой дошла до другой машины и уехала домой… Я полетела домой к семье , потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями… Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность…

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