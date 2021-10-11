Праздничное открытие 10 литера ЖК «Фонтаны» прошло в Краснодаре

Фото группа компаний ССК

9 октября компания ССК вместе с новоселами торжественно отметила открытие 10 литера жилого комплекса «ФОНТАНЫ». Праздник получился ярким и запоминающимся. Будущие соседи успели познакомиться друг с другом, а дети сдружиться.

«Мы рады, что вложили столько сил и работы в этот объект. Комплекс, действительно, уникален, красив и построен с использованием современных технологий», - прокомментировал генеральный директор компании ССК Сослан Юрьевич Гуккаев.

Для всех жителей комплекса компания ССК устроила большое, запоминающееся событие в честь открытия. И взрослые, и дети поучаствовали в праздничном открытии комплекса: живая музыка, фуршет, игровые, развлекательные и фотозоны. Плюс настольный футбол, сладости и главный хит: квесты с настоящей строительной техникой!

Фото группа компаний ССК

И какое новоселье без подарков? Поучаствовать в розыгрыше самых нужных призов смогли все. Выигравшие получили телевизоры, пылесосы, блендеры, чайники, утюги и множество других полезных в хозяйстве вещей.

Взрослые разошлись по домам, изучать и устанавливать новую бытовую технику. А детям еще предстоит большая работа по освоению собственной территории. Обширная детская площадка, оснащенная современными спортивными тренажерами, комплексом горок и качелей, где безопасность продумана до мелочей – все это теперь ждет малышей каждый день! Двор уже готов выдержать испытание сотнями детских игр. Подросткам – профессиональный пам-трек для катания на скейтбордах и роликах. Есть, и где потренироваться, и себя показать, и с новыми друзьями познакомиться.

Жители особенно оценят удобное расположение, максимально близкое к транспортным развязкам. Отсюда удобно и легко добираться в любой из микрорайонов города. Адрес ЖК «ФОНТАНЫ»: улица Старокубанская, 2/23. Все необходимое для семьи находится практически «в шаговой доступности»: супермаркеты, аптеки, филиалы банков. Школы и детские садики (выбор есть).

И еще о главных преимуществах. Дизайнерские проекты ландшафтного обустройства дворов? Пожалуйста. Системы видеонаблюдения, безопасные и современные детские площадки? Обязательно!

Атмосфера комфорта и уюта начинается с изолированных от шума, вентилируемых (при этом сохраняющих необходимое тепло) фасадов, приятного внешнего оформления всего комплекса и со вкусом оформленных входных групп.

Жилой комплекс «Фонтаны» – новый, неповторимый проект, подобных которому нет в Краснодаре. Здесь и жить очень приятно, и гостей приглашать захочется еще чаще.