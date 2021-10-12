«В 16 лет - уже груда мышц»: дневник юного чемпиона

Фото: dimas__81_

Каждый день Димы Шмарина, спортсмена из Горячего Ключа, начинается в 8 часов утра и заканчивается ровно в 23:00 - у парня строгое расписание. Практически все свое время он проводит в спортзале - таскает там тяжелые гири и поднимает многокилограммовые штанги. Дима - пауэрлифтер. Каждый день у него по две-три тренировки.

- В таком ритме жить, конечно, трудно, - признается тяжелоатлет. - Я ведь еще и в колледже учусь - в Адыгейском государственном, на преподавателя физкультуры. Совмещать учебу с тренировками сложно, но оно того стоит.

Фото: dimas__81_

Труд и усердие Димы, действительно, оправданы. Ему всего 16 лет. Но уже в столь юном возрасте он стал двукратным чемпионом Европы по пауэрлифтингу и трехкратным победителем первенств России. А несколько дней назад в его медальном арсенале появилась еще одна награда. Правда, на этот раз серебряная. Дима стал призером чемпионата мира, который проходил в Саудовской Аравии. В сумме двоеборья спортсмен из Горячего Ключа поднял рекордные для себя 310 килограммов: 142 — в рывке и 168 — в толчке.

- В мае этого года в Старом Осколе проходило первенство России. Я занял там первое место, подняв 133 килограмма в рывке и 155 в толчке. После этого меня отобрали в сборную России и забрали на подготовительные сборы, которые проходили в Кисловодске и Москве. Среди своих соперников я стал лучшим. Так и попал на чемпионат мира, — рассказывает «КП» - Кубань» Дмитрий Шмарин.

Фото: из личного архива Дмитрия Шмарина

В спорт Дима пришел в 5 лет— впервые в зал его привёл папа. Он же и является главным тренером юного дарования. С тех пор у этого спортивного тандема не было ни одного дня без тренировок.

- Отец привил мне любовь к тяжелой атлетике, - рассказывает Дима. - Помню, как он впервые привел меня в зал, показал основные элементы. Мне все это очень понравилось!

Награды пауэрлифтера

Покорять спортивную арену парень начал уже в 14 лет - тогда он получил золото на первенстве России.

- Сейчас у меня всего два выходных - в воскресенье и четверг. В остальные дни я пропадаю на тренировках. Вместе с папой, конечно же. Он меня всегда поддерживает и дает наставления.

Главное — не бояться

Победа в международных соревнованиях стоит Диме многого. Ради спортивного успеха парню приходится лишать себя даже общения со сверстниками.

- Вся моя жизнь - это тренировки и сборы. Я редко вижусь с друзьями, мало гуляю, часто пропускаю занятия в колледже. Приходится учиться прямо во время сборов - делаю задания в перерывах, потому что понимаю, что без образования - никуда. Оно необходимо. Это тяжело, но оправданно. Ведь так приятно и почетно слышать свою фамилию в числе победителей на международных соревнованиях и знать, что ты - лучший.

Сейчас у Димы идет восстановительный период - он вернулся в родной Горячий Ключ лишь несколько дней назад. О спортивных состязаниях пока не задумывается.