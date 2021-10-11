Олег Цой признал свою вину.

Водителя Mercedes, с которым Ксения Собчак попала в аварию в Сочи, отправили под домашний арест. Решение об этом вынес Адлерский районный суд.

- 11 октября было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении водителя Mercedes, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом суде.

Как сообщают в суде, в результате ДТП один пассажир Volkswagen погиб на месте, еще трое пассажиров автомобилей, участвовавших в аварии, пострадали.

- Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы, представленные сторонами, суд принял решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, - добавляют в Краснодарском краевом суде.

Как стало известно, под домашним арестом Олег Цой будет находиться 2 месяца.

- В отношении обвиняемого установлены следующие ограничения: не покидать место проживания, не общаться с лицами, проходящими по делу, а также с друзьями и родственниками, не проживающими с ним совместно, - уточняют в суде.

Напомним, мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как выехал на встречную и спровоцировал смертельное ДТП с участием Ксении Собчак. В случае если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы. На данный момент известно, что он активно сотрудничает с правоохранителями, помогая в расследовании.

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