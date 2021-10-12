Крутой вираж: мотоспортсмен-экстремал сделал предложение своей девушке прямо на соревнованиях

Алина сразу ответила "Да"

В минувшие выходные в Горячем Ключе было шумно и жарко. Два дня, с 9 на 10 октября, здесь проходили хард-эндуро гонки под названием «Последний богатырь». Любители внедорожных мотоциклов собрались со всей России. Спорт экстремальный и агрессивный, но то, что произошло под финал, не ожидали даже самые отвязные гонщики.

Пройдя всю трассу с препятствиями, один из мотоциклистов, Артем Хабибуллин, внезапно достал маленькую коробочку и встал на одно колено перед хрупкой темноволосой девушкой в джинсах.

- Выходи за меня, - последнее, что было слышно на поле. Дальше - рев моторов и восторженные крики друзей спортсмена.

- Если честно, я даже больше боялся услышать нет, нежели чем свалиться на каком-нибудь сложном препятствии на трассе, - поделился Артем эмоциями того дня с «КП» - Кубань».

Спортсмен-экстремал сделал предложение своей девушке сразу после гонки

Алине, избраннице Артема, 22 года, вместе пара уже три года. Девушка разделяет увлечения жениха, но страшно за него волнуется каждый раз, как видит его эндуро, несущимся по пересеченной местности.

Впрочем, даже зная, что Артем любит адреналин и острые впечатления, Алина не ожидала именного такого предложения руки и сердца. Говорит, думала, что будет что-то более традиционное: ресторан и цветы. Но ее суженый оказался еще большим романтиком, чем девушка предполагала.

Кстати, Артем на гонках занял всего 13-е место в самой младшей категории «бронза». Но, говорит гонщик, важнее всех наград для него – «да» от его Алины.