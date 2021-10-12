Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 октября 2021 года: более 443 тысяч жителей столицы Кубани привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается на Кубани. Она не прекращается уже десять месяцев. За это время прививку от инфекции поставили более 2 миллионов местных жителей.

Эта цифра растет каждый день. Только в Краснодаре вакцину от COVID-19 443 727 человек. Это лучший результат в регионе.

Отметим, что в столице Кубани развернуто 60 пунктов вакцинации. Прививочные кабинеты открыты даже в торговых центрах. Сразу несколько пунктов работают круглосуточно. Они находятся в городских поликлиниках.

Считается, что вакцинация – лучший способ избежать заражения. Благодаря ей в Краснодарском крае вырабатывается коллективный иммунитет. Он должен появиться, когда прививку поставят минимум 75-80% взрослого населения региона.

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