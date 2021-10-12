Редких животных на пять миллионов рублей собирались вывезти из России в Китай

Теперь контрабандисты пойдут под суд за вывоз лемуров и обезьян

Пять кошачьих лемуров и 14 обезьян, среди которых восемь эдиповых тамаринов и шесть карликовых игрунок. Это список арестованных на границе с Китаем животных звучит как главка в энциклопедии редких животных. Но, оказывается, это еще и очень дорогостоящий товар. Только эта "посылка", которую гражданин России собирался передать заказчикам в Китай, по таможенным расценкам стоит до пяти миллионов рублей.

- Он представил в Росприроднадзор документы о покупке животных в зоопарках России, на основании которых получил разрешительные сертификаты на их вывоз, - сообщили "КП" - Кубань" в Федеральной таможенной службе.

Но вскоре выяснилось, что документы эти поддельные.

Жили лемуры перед высылкой из страны в Краснодарском крае прямо в квартире торгаша.

А найти 14 обезьян правоохранителям пока не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". За это преступление можно сесть в тюрьму и надолго.