На Кубани неизвестные разгромили амбулаторию

Фото: bruh_crb

Амбулатория в станице Переясловской на Кубани пострадала от рук неизвестных. 11 октября они разбили окна на первом и втором этажах здания, разбили кувалдой внутренний блок сплит-системы, вырвали новые кабеля электропроводки и украли наружную камеру видеонаблюдения. Медики до сих пор находятся в шоке и не понимают, что двигало налетчиками.

Фото: bruh_crb

- Очень обидно наблюдать такое. Ведь для доктора любой пациент важен, и мы стараемся помочь всем, несмотря на социальное положение и статус, - рассказали в Брюховецкой ЦРБ.

Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края, амбулатория была закрыта для посещения пациентов. Сейчас в ней проводится капитальный ремонт. По всей видимости, теперь его стоимость возрастет из-за необходимости восстановления разрушенного вандалами оборудования.

Фото: bruh_crb

В полиции начали проверку инцидента.

- Сейчас идет розыск тех, кто это сделал, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.