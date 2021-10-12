Как на Перевале Дятлова: в горах Сочи нашли палатку с личными вещами, но хозяин исчез

Поиски хозяина палатки ведутся. Фото: ЮРПСО

В горах Сочи на территории национального парка нашли присыпанную пылью палатку. Она полна личных вещей. Но все в таком запущении, будто хозяина не было уже несколько недель.

- Вы слышали про историю с туристами на Перевале Дятлова? Вот тут что-то подобное. Вещи на месте, а человека нет, - говорят сотрудники парка, которые обнаружили странную находку.

Они же заявили о ней в полицию.

- Да, действительно. Такое заявление нами зафиксировано. Проводим проверку, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по городу Сочи. - Горы - это опасная территория. Произойти может всякое.

К слову, сейчас спасатели поднимают списки пропавших за последнее время туристов. Но пока личность хозяина палатки не установлена.

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