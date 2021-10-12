Больше 35 тысяч рублей с человека: чем зарабатывала погибшая в ДТП с Ксений Собчак в Сочи

Екатерина Тарасова строила большие планы на будущее. Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина Тарасова, погибшая в ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи, строила большие планы на жизнь. Девушка вела занятия по растяжке. С недавних пор стала заниматься йога-турами и медитациями, активно вела свой блог, на который за последнее время подписались тысячи единомышленниц. Ее график был расписан на месяц вперед. Но так сложилось, что смерть девушку неожиданно застала в Сочи, где у нее проходил очередной тур.

Как удалось узнать kp.ru, это был своего рода девичник для девушек, которых объединяли общие интересы.

А с недавних пор девушка стала устраивать йога-туры и медитации на берегу моря. Фото: СОЦСЕТИ

- Про проявление потенциала, наполнение ресурсом, горы, море, тренировки, замедление и время только для себя в интересной компании единомышленниц, - пишет Екатерина в своем Telegram, приглашая девушек.

Стоит сказать, что мест в мини-туре, который проходил на берегу Черноморского побереьжья, было немного - не больше 10 человек. Во время путешествия девушки вместе с Екатериной занимались лимфодренажной гимнастикой, медитациями в горах и у моря, а также совместными прогулками по Сочи.

Анонс тура в Telegram у Екатерины Тарасовой.

По данным kp.ru, каждая девушка, отправившаяся в тур вместе с Екатериной, заплатила 35 600 рублей. В эту стоимость входило проживание в гостинице, завтрак, но весомая часть - авторская программа тура.

- На сколько я знаю, это первый ее тур вообще. Ранее подобного она не устраивала, но собиралась в будущем чаще организовывать подобные поездки. Причем в планах у нее были не только российские города, - говорит одна из подписчиц Екатерины. - Сам тур в Сочи был очень коротким - с 7 по 11 октября. То есть она через пару дней должна была вернуться домой к дочери, но 9 октября попала в аварию.

У девушки были большие планы. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, расследование по резонансному делу продолжается. Водитель Олег Цой, перевозивший Собчак, предварительно признал свою вину. Сейчас он активно сотрудничает со следствием. Накануне суд на время разбирательств избрал ему меру пресечения - двухмесячный домашний арест.

Тело 35-летней Екатерины Тарасовой уже привезли в родной Новосибирск. Девушка только последние два года жила в Подмосковье, все ее близкие живут именно в Сибири. 13 октября ее похоронят.

У Екатерины Тарасовой осталась маленькая дочка. Шестилетняя девочка сейчас с бабушкой в Новосибирске. После похорон мамы она будет жить с отцом. С ним Екатерина была в разводе, но поддерживала теплые отношения.

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