«Луну побили»: мать девочки «с маской Бэтмена» рассказала о травле ребенка в России из-за необычной внешности

Луну обижают сверстники Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Американская девочка с меланоцитарным невусом в виде маски Бэтмена вернулась в Краснодар, чтобы продолжить лечение у хирурга Павла Попова. Луне Феннер провели очередную фотодинамическую операцию по удалению гигантского родимого пятна на лице.

Спустя несколько дней после этого мама Луны рассказала, какой участок кожи на лице на этот раз подвергся лазерному вмешательству.

- Я долго думала на тем, что же делать с бровями Луны. Они, по словам доктора, очень поражены невусом, и единственная возможность избавится от него - это удалить волосяной покров полностью вместе с ним. Мы это сделали, - поделилась Кэрол.

А ситуация в московском аэропорту только подтолкнула ее к этому решению.

- Луна пошла играть на детскую площадку пока мы ждали свой самолет до Краснодара. Нам надо было находиться там не меньше трех часов. Взяла с собой свою любимую куклу. Но дети на площадке не захотели с ней играть. А мальчик и вовсе ударил ее, - говорит Кэрол.

После очередной операции ее лицо пока все в бинтах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам матери Луны, дочь все больше начинает понимать, что другие дети не желают с ней играть из-за внешности. Новая ситуация с травлей только придала уверенности Кэрол, что она все делает правильно.

После окончания всех процедур, которые требуют лазерной хирургии, Луну ждут косметологические операции по исправлению дефектов кожи.

Напомним, ранее Кэрол Феннер говорила, что готова к тому, что у Луны останутся шрамы на лице.

- Будь моя воля, я бы взяла все ее шрамы на себя. Через несколько лет они будут менее заметными на ее лице, она же растет. Но и наш путь к избавлению от невуса не закончится. Мы будем дальше делать необходимые процедуры. Главное, набраться терпения! Это долгий путь. И я к нему готова.