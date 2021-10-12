Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 14:19

«Луну побили»: мать девочки «с маской Бэтмена» рассказала о травле ребенка в России из-за необычной внешности

Американской пациентке краснодарского доктора удалили брови
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Луну обижают сверстники

Луну обижают сверстники

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Американская девочка с меланоцитарным невусом в виде маски Бэтмена вернулась в Краснодар, чтобы продолжить лечение у хирурга Павла Попова. Луне Феннер провели очередную фотодинамическую операцию по удалению гигантского родимого пятна на лице.

Спустя несколько дней после этого мама Луны рассказала, какой участок кожи на лице на этот раз подвергся лазерному вмешательству.

- Я долго думала на тем, что же делать с бровями Луны. Они, по словам доктора, очень поражены невусом, и единственная возможность избавится от него - это удалить волосяной покров полностью вместе с ним. Мы это сделали, - поделилась Кэрол.

А ситуация в московском аэропорту только подтолкнула ее к этому решению.

Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена"
Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

- Луна пошла играть на детскую площадку пока мы ждали свой самолет до Краснодара. Нам надо было находиться там не меньше трех часов. Взяла с собой свою любимую куклу. Но дети на площадке не захотели с ней играть. А мальчик и вовсе ударил ее, - говорит Кэрол.

После очередной операции ее лицо пока все в бинтах

После очередной операции ее лицо пока все в бинтах

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По словам матери Луны, дочь все больше начинает понимать, что другие дети не желают с ней играть из-за внешности. Новая ситуация с травлей только придала уверенности Кэрол, что она все делает правильно.

После окончания всех процедур, которые требуют лазерной хирургии, Луну ждут косметологические операции по исправлению дефектов кожи.

Девочку-«бабочку» спасают в России
Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

Напомним, ранее Кэрол Феннер говорила, что готова к тому, что у Луны останутся шрамы на лице.

- Будь моя воля, я бы взяла все ее шрамы на себя. Через несколько лет они будут менее заметными на ее лице, она же растет. Но и наш путь к избавлению от невуса не закончится. Мы будем дальше делать необходимые процедуры. Главное, набраться терпения! Это долгий путь. И я к нему готова.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЛуна Феннер - девочка с маской Бэтмена