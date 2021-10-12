От Хиблы до Земфиры: вечеринку, откуда как сумасшедшая гнала на майбахе Собчак, закатили на два дня

Ксения Собчак была ведущей на празднике в Сочи Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Каждый день открываются новые подробности того вечера 9 октября, когда в страшной аварии с участием автомобиля с Ксенией Собчак погибла молодая женщина Екатерина Тарасова. Еще двое - ее подруга по йоге 30-летняя Оксана Садовник и водитель несчастного "Фольксвагена" 27-летний Рубен Гейдан, в который влетел майбах с Собчак, - находятся в тяжелейшем состоянии с переломами позвоночника и тазобедренных суставов. Теледива спешила на самолет, водитель разогнал машину и решил обогнать всех по встречке через две сплошных.

Предшествовало этой жуткой развязке грандиозное торжество, на которое пригласили весь цвет российской эстрады и истеблишмента. Два дня концерт-холл Розы Хутор гудел по поводу достройки проблемного некогда жилищного комплекса в центре Сочи. Вели действо как раз Ксения Собчак и Игорь Верник. По данным источника "КП"-Кубань", заплатили за это им не менее 8 миллионов рублей.

- Это был не концерт. А вы с какой целью интересуетесь? - в концерт-холле никаких официальных комментариев по поводу праздника не дают.

На "неконцерте" выступали Земфира, Леонид Агутин и даже оперная дива с мировым именем Хибла Герзмава. А ее гонорары исчисляются тысячами долларов.

И ладно бы. Но история у жилищного комплекса, который так яростно обмывали два дня, весьма сложная. Сейчас за покупку квадратных метров в центре курорта готовы дарить новенькие премиальные гаджеты. А несколько лет назад, казалось, его не достроят уже никогда. Многочисленные дольщики обивали пороги.

Спустя почти 10 лет стройку завершили, 27 сентября дольщикам, по официальным данным, раздали ключи.

- Да, у нас был большой праздник. Мы презентовали свой жилищный комплекс, - подтвердили в компании-застройщике.

К слову, цены на элитные квартиры в центре Сочи там не называют. И несмотря на то что количество дольщиков, по официальным данным, равнялось количеству сданных квартир, продавать в новом ЖК есть что.

- Мы еще не определились, сколько будет стоить квадратный метр. Вы просто можете оставить заявку, через пару недель мы вам перезвоним, - уточнили в компании.

Однако на сайтах продаж жилья уже появились расценки. "Однушку" по адресу того самого ЖК предлагают за почти 20 млн рублей.

Известно, что площадь квартир здесь от 37 до 140 квадратных метров.

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