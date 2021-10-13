Момент столкновения "майбаха" с Собчак в смертельной аварии запечатлели камеры видеонаблюдения

На кадрах видно, как мерседес просто разбивает легковушку в щепки

Момент столкновения «майбаха» с Собчак и «Фольксвагена» вечером 9 октября в Сочи запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как элитный автомобиль, в котором находилась в тот момент теледива, пытается обогнать рейсовый автобус. Он пересекает сплошную и на полной скорости врезается во встречный "Фольксваген".

Легковушка, в которой в этот момент находятся трое, 27-летний водитель Рубен Гедян и две туристки из Звенигорода Екатерина Тарасова и Оксана Стадник, оказывается между автобусом и "майбахом". Машину просто сминает, как тряпичную.

Потом станет известно, что спасти 35-летнюю Екатерину Тарасову будет уже нельзя. Основной удар встречного автомобиля пришелся как раз на нее. Но и те, кто находился с ней в несчастном "Фольксвагене" - на грани. Водителю сделали уже несколько операций, у него перелом позвоночника и тазобедренного сустава. Он в реанимации в Краснодаре.

Сидевшая сзади Оксана Стадник - в горбольнице Сочи. Врачи пока не решаются перевозить пострадавшую. У нее черепно-мозговая травма. Кроме того, молодой женщине пришлось удалить селезенку.

Пассажиры рейсового автобуса, хоть и испытали серьезный стресс, не пострадали. Именно они потом пытались спасти умирающих из "Фольксвагена" и вызывали скорую.

Двое из группы сопровождения Ксении Собчак в это время спасали репутацию теледивы, экстренно увозя ее в аэропорт на другом автомобиле. Она в этот вечер спешила на самолет. Но опровергла, что подгоняла водителя-профессионала.

- Никто не подошел из мерса справиться о состоянии пассажиров автомобиля, который они только что раздавили, - рассказал "Комсомолке" один из тех, кто был в автобусе "Сочи - Роза Хутор".

Позже Ксения напишет в своем Instagram, что почти не видела, что происходило на дороге. И только потом узнала, что в этой аварии, виновником которой уже признал себя ее водитель, есть погибшие.

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